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В Украине снизилась стоимость яиц: сколько стоит десяток

Самые низкие цены на продукт отмечаются на западе страны

сегодня, 09:41
Автор:

Елизавета Черных

На прилавках украинских магазинов и на рынках отмечается снижение стоимости куриных яиц. Их цена упала на 9%. Об этом рассказали во время телепрограммы "Cніданок з 1+1".

В Украине снизилась стоимость яиц: сколько стоит десяток

В Украине снизилась стоимость яиц: сколько стоит десяток - фото из открытых источников

Сообщается, что прогнозы касаемо существенного снижения цены на куриные яйца после Пасхи, не оправдались, рассказали в Министерстве экономики. Кроме того от производителей поступают жалобы, что крупные торговые сети приобретают продукцию по десять гривен за десяток (оптовая цена), а выставляют на продажу потребителям, существенно поднимая стоимость. 

По состоянию на сегодня, дороже всего яйца стоят в центральной части Украины — более 26 гривен десяток. Самая низкая стоимость куриных яиц отмечается на западе — более 20 гривен за десяток. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как за месяц подорожали продукты в стране. Согласно предоставленным данным, за месяц поднялись цены на хлеб от 20 до 40 копеек, в зависимости от сорта. Увеличилась также стоимость круп. Килограмм гречки подорожал за месяц на 1 гривну, манная крупа — на 20 копеек. Что касается мяса, то здесь тоже цены стали значительно выше. Килограмм свинины в марте стоит 117,70 грн, а уже в апреле — 118,33 грн/кг. Птица подорожала примерно на 30 копеек за 1 кг. Стоимость 1 кг говядины также поднялась почти на 2 гривны. На сегодняшний день её средняя цена по Украине составляет 159,13 грн/кг. Куриное филе стало дороже на 1,60 грн за 1 кг.

Больше всего подорожало подсолнечное масло. В марте его цена составляла 52,58 грн за 1 литр, а уже в апреле — 58,05 за 1 литр.





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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-umenshilas-stoimost-yaic-skolko-stoit-desyatok-1787866.html
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