В Украине сократились депозиты в гривне: какая связь с обсуждением законопроекта о мобилизации

В Украине в январе этого года наблюдался значительный отток депозитов в гривне. Он может быть связан с законопроектом о мобилизации. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.

Деньги. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, что, согласно данным Нацбанка, в январе 2024 года портфель кредитов в гривне почти не изменился: увеличился на +0,2% (+1,4 млрд грн.) до 727,8 млрд гривен. При этом гривневые кредиты населению увеличились на 2,3%, а бизнесу — сократились на 0,7%.

Как уточнил Гетманцев, более ощутимыми были изменения в депозитной базе: вклады в гривне сократились на 3,2% (на 51,3 млрд гривен) до 1577,1 млрд гривен. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. Вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд гривен), населения — на 2,6% (18,8 млрд гривен).

Даниил Гетманцев подчеркнул, что никакой "зрады" здесь нет, поскольку с начала войны депозиты в гривне выросли на 70% (650 млрд гривен), а сокращение банковских вкладов в первый месяц года — сезонное явление.

Но, по мнению Гетманцева, к такому сокращению мог привести "определенный негативный эффект", который связан с нормами законопроекта о мобилизации.

"Как глава профильного комитета могу еще раз повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны. Стойкая банковская система — это также наше оружие и фундамент послевоенного восстановления", — добавил нардеп.

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