В Украине стремительно снижается курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 11 ноября на уровне 28,12 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на среду установлен на уровне 33,20 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Евро. Фото: Delfi

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 1 копейку – сегодня он был на уровне 28,11 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 19 копеек – по состоянию на 10 ноября курс был установлен на уровне 33,39 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 11 ноября. Стоимость золота установлена на уровне 52 813,58 грн за унцию, что на 422,48 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 678,13 грн за унцию – на 11,70 грн меньше, чем на 10 ноября. Стоимость платины в среду будет на уровне 24 448,61 грн за унцию, что на 246,87 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 15 128,3 долл.

Напомним, заместитель министра экономики Тарас Высоцкий сообщил, что власти выделят 500 миллионов гривен на земельную реформу. По его словам, этой суммы будет достаточно для поддержки сельхозпроизводителей сразу после запуска рынка земли в июле 2021 года.

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