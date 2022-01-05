В Украине теперь рассылают уведомления, если кто-то пытается взять на вас кредит:как подключить услугу(ВИДЕО)



















В Украине официально запущена новая услуга, которая будет информировать всех пользователей приложения "ДИЯ" в том случае, если кто-то попытается оформить на вас кредит. Функция уже работает, приложение для этого обновлять не нужно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, передает портал "Комментарии".

Сообщения про кредитную историю. Фото из открытых источников

Функция отправляет push-сообщение на смартфон, если кто-то оформляет на вас кредит, или же проверяет вашу кредитную историю. Дело в том, что для того, чтобы оформить кредит, банк по процедуре должен обязательно проверить вашу кредитную историю. Потому как только поступит такой запрос, "ДеИЯ" сразу вас известит. Кроме того, сообщения будут приходить и в тому случае, если банк начинает процедуру открытия счета.

"Большинство случаев мошенничества с кредитами происходит именно с бумажными паспортами, которые можно скопировать (отсканировать) и легко передать кому-то. Это основная причина, почему у полиции по борьбе с киберпреступлениями так много открыто уголовных дел в этой сфере. Электронные документы более надежны, потому что невозможно взять кредит на электронные документы без вашего ведома. "ДИЯ" не подключена к организациям, которые выдают микрокредиты, а для того чтобы взять кредит через е-паспорт — нужна цифровая подпись. Мы хотим защитить людей и сохранить их деньги и нервы," – рассказал министр.

В уведомлении, которое поступает на телефон, будет предоставляться информацию — какой банк и когда сделал запрос для проверки вашей кредитной истории, или какое финучреждение открывает счет в банке. Если ваши бумажные документы попали к мошенникам, вы сможете сразу же заблокировать эту операцию. Поскольку ежегодно в Украине регистрируются тысячи обращений к правоохранителям о кредитных махинациях.







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