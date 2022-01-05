logo

BTC/USD

46370.08

ETH/USD

3811.26

LTC/USD

148.19

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы В Украине теперь рассылают уведомления, если кто-то пытается взять на вас кредит:как подключить услугу(ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине теперь рассылают уведомления, если кто-то пытается взять на вас кредит:как подключить услугу(ВИДЕО)

Услуга доступна для всех пользователей "ДИЯ" уже по умолчанию

сегодня, 09:27
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:








В Украине официально запущена новая услуга, которая будет информировать всех пользователей приложения "ДИЯ" в том случае, если кто-то попытается оформить на вас кредит. Функция уже работает, приложение для этого обновлять не нужно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, передает портал "Комментарии".

В Украине теперь рассылают уведомления, если кто-то пытается взять на вас кредит:как подключить услугу(ВИДЕО)

Сообщения про кредитную историю. Фото из открытых источников

Функция отправляет push-сообщение на смартфон, если кто-то оформляет на вас кредит, или же проверяет вашу кредитную историю. Дело в том, что для того, чтобы оформить кредит, банк по процедуре должен обязательно проверить вашу кредитную историю. Потому как только поступит такой запрос, "ДеИЯ" сразу вас известит. Кроме того, сообщения будут приходить и в тому случае,  если банк начинает процедуру открытия счета.

"Большинство случаев мошенничества с кредитами происходит именно с бумажными паспортами, которые можно скопировать (отсканировать) и легко передать кому-то. Это основная причина, почему у полиции по борьбе с киберпреступлениями так много открыто уголовных дел в этой сфере. Электронные документы более надежны, потому что невозможно взять кредит на электронные документы без вашего ведома. "ДИЯ" не подключена к организациям, которые выдают микрокредиты, а для того чтобы взять кредит через е-паспорт — нужна цифровая подпись. Мы хотим защитить людей и сохранить их деньги и нервы," – рассказал министр.

В уведомлении, которое поступает на телефон, будет предоставляться информацию — какой банк и когда сделал запрос для проверки вашей кредитной истории, или какое финучреждение открывает счет в банке. Если ваши бумажные документы попали к мошенникам, вы сможете сразу же заблокировать эту операцию. Поскольку ежегодно в Украине регистрируются тысячи обращений к правоохранителям о кредитных махинациях.


Читайте также: Надзор за компаниями: Китай усилит контроль за кибербезопасностью в технологическом секторе


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/958
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!