В Украине всплеск инфляции: на какие шаги решили пойти в НБУ

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Ставка повышается второй раз подряд. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга на Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Инфляция. Фото из открытых источников

"Для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики Правление НБУ решило повысить учетную ставку на 1 п. п. до 14,5%", — заявил глава Нацбанка.

Как отметил Пышный, "НБУ, вероятно, продолжит ужесточение процентной политики на ближайших заседаниях правления по вопросам монетарной политики в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий".

Ранее директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский не исключил, что финансовый регулятор снова повысит ставку, чтобы обуздать инфляцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился из-за роста бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2025 года).

Также издание "Комментарии" сообщало – гражданам Украины нужно быть готовыми к тому, что в течение 2025 года состоятся три волны обесценивания гривны. Первая – в марте, вторая – в июле и третья, соответственно, в ноябре. Так тремя волнами мы выйдем на параметры, которые прогнозировали международные и наши национальные институции, когда доллар дорастет до 45 гривен. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.



