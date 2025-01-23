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В Украине всплеск инфляции: на какие шаги решили пойти в НБУ

НБУ снова повысил учетную ставку

сегодня, 14:50
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Кравцев Сергей

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Ставка повышается второй раз подряд. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга на Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.

В Украине всплеск инфляции: на какие шаги решили пойти в НБУ

Инфляция. Фото из открытых источников

"Для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики Правление НБУ решило повысить учетную ставку на 1 п. п. до 14,5%", — заявил глава Нацбанка.

Как отметил Пышный, "НБУ, вероятно, продолжит ужесточение процентной политики на ближайших заседаниях правления по вопросам монетарной политики в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий".

Ранее директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский не исключил, что финансовый регулятор снова повысит ставку, чтобы обуздать инфляцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился из-за роста бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2025 года).

Также издание "Комментарии" сообщало – гражданам Украины нужно быть готовыми к тому, что в течение 2025 года состоятся три волны обесценивания гривны. Первая – в марте, вторая – в июле и третья, соответственно, в ноябре. Так тремя волнами мы выйдем на параметры, которые прогнозировали международные и наши национальные институции, когда доллар дорастет до 45 гривен. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.




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