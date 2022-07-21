В Украине взлетел курс доллара: чего ждать дальше

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Национальный банк откорректировал официальный курс гривны к доллару на отметку 36,56 и не открыл межбанк. Фактически НБУ поднял курс доллара к гривне сразу на 25%. В Нацбанке такое решение объяснили тем, что очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25.
Курс валют. Фото: из открытых источников
Финансовый эксперта, аналитик, экономист Алексей Кущ считает, что корректировок официального курса НБУ выбрал модель курсового коридора, о которой он ранее говорил на протяжении всего месяца.
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Также издание "Комментарии" сообщало – состоялась очередная уже четвертая встреча Украины с союзниками в формате "Рамштайн". Эксперт ы в эксклюзивном интервью рассказали, изменится ли теперь ход войны в Украине: детали встречи с союзниками.
"Комментарии" писали ранее — Кремль резко снизил тон: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал новое заявление о переговорах, уверяет, что ни Путин, ни Лавров не отказывались от диалога с Киевом.
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