В Украине взлетел курс доллара: чего ждать дальше

Как передает портал "Комментарии", Национальный банк откорректировал официальный курс гривны к доллару на отметку 36,56 и не открыл межбанк. Фактически НБУ поднял курс доллара к гривне сразу на 25%. В Нацбанке такое решение объяснили тем, что очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Финансовый эксперта, аналитик, экономист Алексей Кущ считает, что корректировок официального курса НБУ выбрал модель курсового коридора, о которой он ранее говорил на протяжении всего месяца.

"Правильное решение. Но теперь, еще больше "подсветилось" ошибочное решение по увеличению учетной ставки до 25%, которое можно было оправдать лишь ошибочной либерализацией валютного рынка. Теперь ждем новое решение по учетной ставке. Или исправление ошибки и возврат к политике отрицательных ставок или продолжение роста до 30%, то есть упорствование в ошибке. Если НБУ сказал А, прислушавшись к модели курсового коридора, то пора говорить и Б, снижая ставку", – отметил Алексей Кущ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – состоялась очередная уже четвертая встреча Украины с союзниками в формате "Рамштайн". Эксперт ы в эксклюзивном интервью рассказали, изменится ли теперь ход войны в Украине: детали встречи с союзниками.

"Комментарии" писали ранее — Кремль резко снизил тон: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал новое заявление о переговорах, уверяет, что ни Путин, ни Лавров не отказывались от диалога с Киевом.





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