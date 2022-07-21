logo

BTC/USD

22876.54

ETH/USD

1487.66

LTC/USD

56.28

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

38.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы В Украине взлетел курс доллара: чего ждать дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине взлетел курс доллара: чего ждать дальше

Эксперт рассказал, почему в Нацбанке исправили свою же ошибку

сегодня, 11:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", Национальный банк откорректировал официальный курс гривны к доллару на отметку 36,56 и не открыл межбанк. Фактически НБУ поднял курс доллара к гривне сразу на 25%. В Нацбанке такое решение объяснили тем, что очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25.

В Украине взлетел курс доллара: чего ждать дальше

Курс валют. Фото: из открытых источников

Финансовый эксперта, аналитик, экономист Алексей Кущ считает, что корректировок официального курса НБУ выбрал модель курсового коридора, о которой он ранее говорил на протяжении всего месяца. 

"Правильное решение. Но теперь, еще больше "подсветилось" ошибочное решение по увеличению учетной ставки до 25%, которое можно было оправдать лишь ошибочной либерализацией валютного рынка. Теперь ждем новое решение по учетной ставке. Или исправление ошибки и возврат к политике отрицательных ставок или продолжение роста до 30%, то есть упорствование в ошибке. Если НБУ сказал А, прислушавшись к модели курсового коридора, то пора говорить и Б, снижая ставку", – отметил Алексей Кущ.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия массированно накрыла огнем Харьков: есть погибшие и раненые.

Также издание "Комментарии" сообщало – состоялась очередная уже четвертая встреча Украины с союзниками в формате "Рамштайн". Эксперт ы в эксклюзивном интервью рассказали, изменится ли теперь ход войны в Украине: детали встречи с союзниками.

"Комментарии" писали ранее — Кремль резко снизил тон: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал новое заявление о переговорах, уверяет, что ни Путин, ни Лавров не отказывались от диалога с Киевом.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zafiksuvav-ofitsiyniy-kurs-grivni-do-dolara-ssha-na-novomu-rivni-ta-vjiv-nizku-dodatkovih-zahodiv-dlya-zbalansuvannya-valyutnogo-rinku-ta-pidtrimannya-stiykosti-ekonomiki-v-umovah-viyni
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!