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В Украине взлетели цены на бензин и дизтопливо: сколько теперь придется платить

Заправки повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 гривен за литр

сегодня, 15:50
Автор:

Денис Подставной
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В Украине розничные сети автозаправочных станций подняли цены на топливо. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине взлетели цены на бензин и дизтопливо: сколько теперь придется платить

В Украине выросли цены на бензин. Фото из открытых источников

Согласно данным сайта, на станциях АЗС сети Shell цены на бензин выросли на 90-95 копеек:

1 литр А-92 теперь стоит 32,39 гривны;

Цена за литр А-95 выросла до 32,92 — гривен. 

Дизельное топливо подорожало до 32,16 гривны за литр (1,34 гривны). 

В сети UPG бензин подорожал на 1 гривну за литр, а дизель на 1.3 гривны и теперь цены выглядят следующим образом:

А-95 - 31,90 гривны за литр;

А -92 — 31,30 гривны за литр;
ДТ — 29,90 гривны за литр.

В сети "Авантаж 7" цены на бензин выросли на 50 копеек и составляют: 

А-95 - 29,95 гривны за литр;

А-92- 28,95 гривны за литр. 

В целом сети АЗС в Украине повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 гривен за литр. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американские разработчики рассказали, когда может появиться эффективная вакцина от нового мутировавшего штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что страны мира готовятся к ежегодной вакцинации против COVID. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что хакеры взломали госсайты Украины. Многие украинцы запаниковали, ведь в реестрах, которые доступны государству есть вся частная и банковская история многих граждан. Федоров ответил, смогли хакеры во время взлома госсайтов получить данные украинцев из реестров или нет. Работу большей части сайтов уже удалось восстановить, а данные граждан находятся в безопасности. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Нацбанке рассказали, какие юридические аспекты оформления ссуды или потребительского кредита через сайт или мобильное приложение финансового учреждения. 


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Источник: https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/avantazh_7/
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