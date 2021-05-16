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Главная Новости Бизнес финансы В Украине за старую монету готовы заплатить тысячу долларов: какую и как выглядит ( ФОТО)
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В Украине за старую монету готовы заплатить тысячу долларов: какую и как выглядит ( ФОТО)

Чтобы удостовериться в подлинности монеты, можно почитать специализированный форум

сегодня, 01:20
Автор:

Елизавета Черных

В Украине за монету номиналом 15 копеек, датированную 1992 годом и отчеканенную штемпелем без заготовки, могут заплатить более одной тысячи долларов.  Такую "копейку" может обнаружить любой украинец, пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине за старую монету готовы заплатить тысячу долларов: какую и как выглядит ( ФОТО)

В Украине за старую монету готовы заплатить тысячу долларов - фото из открытых источников

Сообщается, чтобы удостовериться в подлинности монеты, можно почитать специализированный форум. Монета номиналом в 15 копеек по цене в 1,1 тыс. долларов (29,9 тыс. грн) продается на профильном аукционе. 

"Монета отчеканена штемпелями, которые ранее соударялись без заготовки. По этому на монете просматривается аверс и реверс других сторон. Данные бракованные штемпеля известны, они как гарант подлинности", – говорится в обсуждении.

В Украине за старую монету готовы заплатить тысячу долларов: какую и как выглядит ( ФОТО) - фото 2

Отмечается, что цена любой копейки, выпущенной в 1992 году и имеющей ступенчатую верхушку правого верхнего листа, варьируется в пределах от 30 до 50 грн. А если у монета еще будет иметь большие ягоды, это может оказаться очень редкая разновидность 1.35АА. В 2019 году такая монета была куплена на аукционе за 11 тыс грн. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние.

Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-za-monetu-v-15-kopeek-gotovyi-zaplatit-tyisyachu-dollarov-kak-vyiglyadit.htm?_ga=2.251715273.1537107423.1621086236-1845868459.1618985042&_gl=1*drxohl*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYy
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