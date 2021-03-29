Некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. О том, какие именно монеты пользуются спросом рассказали в издании OBOZREVATEL.

Украинская мелочь, за которую заплатят целое состояние: какие монеты ищут нумизматы - фото из открытых источников

Сообщается, что нумизматы охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, а и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, которые датированы 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах crafta.ua.

Например, цена 25 копеек 1992 года с браком чеканки на том же портале варьируется в пределах 100 тысяч гривен. Для обычного гражданина такая монета не представляет ценности, однако нумизматы готовы покупать ее за целое состояние.

Дорогими также являются и монеты редкой серии. Так, за 50 копеек, которые датированы 1994 годом готовы платить от 6 до 10 тысяч гривен. Такая монета должна иметь восемь насечек на гурте, а также отличаться рисунком по краям. Можно также получить несколько тысяч и за 10 копеек 1992 года. Условием является наличие в такой монете выпуклого щита, а также вдавленного трезубца.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные профильного аукциона Monitex.





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