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Главная Новости Бизнес финансы Украинская мелочь, за которую заплатят целое состояние: какие монеты ищут нумизматы
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Украинская мелочь, за которую заплатят целое состояние: какие монеты ищут нумизматы

Нумизматы охотятся и за современными копейками, которые имеют некие дефекты

сегодня, 11:50
Автор:

Елизавета Черных

Некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. О том, какие именно монеты пользуются спросом рассказали в издании OBOZREVATEL.

Украинская мелочь, за которую заплатят целое состояние: какие монеты ищут нумизматы

Украинская мелочь, за которую заплатят целое состояние: какие монеты ищут нумизматы - фото из открытых источников

Сообщается, что нумизматы охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, а и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, которые датированы 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. По данным источника, именно такая цена испорченной монеты на торгах crafta.ua. 

Например, цена 25 копеек 1992 года с браком чеканки на том же портале варьируется в пределах 100 тысяч гривен. Для обычного гражданина такая монета не представляет ценности, однако нумизматы готовы покупать ее за целое состояние.  

Дорогими также являются и монеты редкой серии. Так, за 50 копеек, которые датированы 1994 годом готовы платить от 6 до 10 тысяч гривен. Такая монета должна иметь восемь насечек на гурте, а также отличаться рисунком по краям. Можно также получить несколько тысяч и за 10 копеек 1992 года. Условием является наличие в такой монете выпуклого щита, а также вдавленного трезубца. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные профильного аукциона Monitex. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/ukrainskaya-meloch-za-kotoruyu-zaplatyat-tseloe-sostoyanie-kak-vyiglyadyat-kopejki.htm
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