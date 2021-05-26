Вагоровская: Нужно объяснить детям, что деньги – это вознаграждение

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Ольга Чародий
В первую очередь, на мой взгляд, важно и нужно
объяснить (детям – ред.), что деньги – это вознаграждение. Вознаграждение за
нашу работу. Это средство, а не цель. Об этом заявила основатель и управляющий партнер международной
платформы платежей для бизнеса Fondy Валерия Вагоровская "Комментарии-Украина".
Валерия Вагоровская. Фото: Comments.ua
"Мы часто не замечаем, как мы говорим о своей
работе, и не важно, наемный это труд или собственный бизнес. Мы, взрослые люди,
при детях бросаем фразы о том, как работа достала, что мы устали и не хотим
больше туда идти. И уверены, что ребенок не понимает, не слышит, ведь сколько
ему? Всего три-четыре года? А на самом деле мы уже закладываем его негативное
отношение к работе, как к чему-то плохому, тяжелому", — заявила она.
По ее словам, психологи говорят, что возраст с 3
до 6 лет – время, когда ребенок собирает информацию об окружающем мире и учится
приемлемому в обществе поведению.
"Они не рекомендуют отмахиваться от детских
вопросов или думать, что рано, ребенок еще не поймет. На любые вопросы важно
отвечать, и на вопросы о деньгах – тоже. Мы живем в физическом мире, в котором
правильное отношение к финансам помогает создать базу для нормальной, а лучше –
комфортной жизни. Поэтому важно учить ребенка с уважением относиться к деньгам.
Не жадности. А именно уважению. Потому что они – вознаграждение за труд и
результат твоей работы", — добавила она.
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