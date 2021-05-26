Вагоровская: Нужно объяснить детям, что деньги – это вознаграждение

В первую очередь, на мой взгляд, важно и нужно объяснить (детям – ред.), что деньги – это вознаграждение. Вознаграждение за нашу работу. Это средство, а не цель. Об этом заявила основатель и управляющий партнер международной платформы платежей для бизнеса Fondy Валерия Вагоровская "Комментарии-Украина".

Валерия Вагоровская. Фото: Comments.ua

"Мы часто не замечаем, как мы говорим о своей работе, и не важно, наемный это труд или собственный бизнес. Мы, взрослые люди, при детях бросаем фразы о том, как работа достала, что мы устали и не хотим больше туда идти. И уверены, что ребенок не понимает, не слышит, ведь сколько ему? Всего три-четыре года? А на самом деле мы уже закладываем его негативное отношение к работе, как к чему-то плохому, тяжелому", — заявила она.

По ее словам, психологи говорят, что возраст с 3 до 6 лет – время, когда ребенок собирает информацию об окружающем мире и учится приемлемому в обществе поведению.

"Они не рекомендуют отмахиваться от детских вопросов или думать, что рано, ребенок еще не поймет. На любые вопросы важно отвечать, и на вопросы о деньгах – тоже. Мы живем в физическом мире, в котором правильное отношение к финансам помогает создать базу для нормальной, а лучше – комфортной жизни. Поэтому важно учить ребенка с уважением относиться к деньгам. Не жадности. А именно уважению. Потому что они – вознаграждение за труд и результат твоей работы", — добавила она.

Напомним, в се чаще в новостях мы видим негативные последствия влияния интернета на детей. Подростки узнают много опасной информации, пытаются копировать поведение некоторых “крутых” блогеров, поддерживают недетские челленджи, цель которых покончить с собой.

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