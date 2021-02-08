Вакцинация в долг: Украина получит кредит от ЕС на борьбу с коронавирусом

Украина получит от Евросоюза 50 млн евро. Средства выделит государственное кредитное учреждение ЕС — Европейский инвестиционный банк. Деньги направят на закупку вакцины, логистику и оборудование.

Европейский инвестиционный банк / фото Logist Today

С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Как сообщил чиновник, украинское правительство обратилось к финансовой структуре Евросоюза с предложением о том, чтобы перераспределить часть средств и перенаправить деньги на борьбу с COVID-19.

"Правительство Украины официально получило подтверждение от Европейского инвестиционного банка о выделении средств в сумме 50 млн евро, которые будут направлены на закупку вакцин, на закупку оборудования для обеспечения холодовой цепи при проведении вакцинации, а также логистики", — отметил Игорь Иващенко.

Заместитель министра также напомнил, что Кабинет министров Украины уполномочил главу Министерства здравоохранения Максима Степанова подписать изменения к финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком. Соответствующие изменения будут подписаны в ближайшее время.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль обратился с просьбой о перераспределении средств еще в ноябре 2020 года, поскольку кредит от ЕИБ общей суммой в 400 млн евро был предназначен на развитие инфраструктуры страны.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабинет министров Украины на очередном заседании утвердил новые условия кредитования. Главным решением стало удешевление стоимости ипотечных кредитов до семи процентов. Данную информацию предоставляет премьер-министр Денис Шмыгаль на Facebook-странице.

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