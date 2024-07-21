Влияние мобилизации на авторынок в Украине: как изменится цена на автомобили

Из-за нового закона о мобилизации, а также ограничений для уклонистов, включающих положения относительно владельцев транспортных средств, в Украине может измениться цена на автомобили.



Как мобилизация повлияла на рынок автомобилей в Украине. Фото из открытых источников

Автомобильный эксперт и блогер Дмитрий Ряница заявил, что в Украине каждый 10 владелец транспортного средства владеет двумя или большим количеством автомобилей. По его словам, новые законы о мобилизации в Украине могут повлиять на авторынок и снизить цены на автомобили.

"Потенциально может привести к конфискации многих из них согласно новым законам. Поэтому ожидается значительный приток автомобилей на рынок по сниженным ценам, поскольку владельцы стремятся быстро продать их во избежание конфискации", — считает Ряница.

Эксперт авторынка прогнозирует, что тенденция массовых продаж автомобилей во избежание их потенциальной конфискации сохранится на протяжении всего 2024 года.

Однако тенденция на снижение цен на украинском авторынке будет длиться недолго. Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает, что значительная часть автомобилей в Украине происходит из ЕС и США, которые планируют поднятие акцизов на автомобили китайского производства. Кроме того, с 2030 года все новые автомобили в ЕС должны будут соответствовать экологическому стандарту Евро-7, что увеличит их стоимость.

По словам Бучацкого, из-за этого стоимость автомобилей, в том числе и подержанных, вырастет на европейском рынке, а впоследствии и в Украине. Однако сегодня в Украине фиксируют снижение цен на подержанные автомобили из-за экономических трудностей и последствий войны. Спрос на электромобили также снижается из-за перебоев с электроснабжением.

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