Во сколько украинцам обходятся правоохранительные органы

Многих украинцев интересует, во сколько обходятся правоохранительные органы налогоплательщикам. В ГПК провели анализ, сравнив, сколько денег возмещают в бюджет наши правоохранители, в том числе борющиеся с коррупцией. При этом эксперты обратили внимание на то, что целью существования правоохранительных органов не может быть количество возмещенных средств.

Бюджет. Фото: из открытых источников

Следовательно на полицию выделялось в 2025 году 104,35 млрд грн. При этом возместили за шесть месяцев 2025 года полицейские 2,59 млрд. грн. Общая численность работников полиции 143 300 человек.

На СБУ из бюджета в 2025 году выделялось 41,32 млрд грн. Вернули за шесть месяцев работники СБУ в государственную казну 0,47 млрд. грн. Общая численность работников СБУ сегодня составляет 30 000 человек.

На работников БЭП в нынешнем году было выделено 1,94 млрд грн. Возместили работники БЭП 3 млрд. грн. Общая численность работников БЭП 4000 человек.

На ДБР в 2025 году было выделено 3,77 млрд грн. Возместили работники ДБР в государственную казну 0,2 млрд. грн. Общая численность работников ДБР составляет 1900 человек.

На НАБУ в 2025 году было выделено 2,18 млрд грн. Вернули работники НАБУ в бюджет 5,61 млрд грн. Общая численность работников НАБУ составляет 1000 человек.

