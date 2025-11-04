logo

BTC/USD

103734

ETH/USD

3487.1

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Во сколько украинцам обходятся правоохранительные органы
commentss НОВОСТИ Все новости

Во сколько украинцам обходятся правоохранительные органы

Лидером по количеству затрат на правоохранительные органы полиция

4 ноября 2025, 11:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Многих украинцев интересует, во сколько обходятся правоохранительные органы налогоплательщикам. В ГПК провели анализ, сравнив, сколько денег возмещают в бюджет наши правоохранители, в том числе борющиеся с коррупцией. При этом эксперты обратили внимание на то, что целью существования правоохранительных органов не может быть количество возмещенных средств.

Во сколько украинцам обходятся правоохранительные органы

Бюджет. Фото: из открытых источников

Следовательно на полицию выделялось в 2025 году 104,35 млрд грн. При этом возместили за шесть месяцев 2025 года полицейские 2,59 млрд. грн. Общая численность работников полиции 143 300 человек.

На СБУ из бюджета в 2025 году выделялось 41,32 млрд грн. Вернули за шесть месяцев работники СБУ в государственную казну 0,47 млрд. грн. Общая численность работников СБУ сегодня составляет 30 000 человек.

На работников БЭП в нынешнем году было выделено 1,94 млрд грн. Возместили работники БЭП 3 млрд. грн. Общая численность работников БЭП 4000 человек.

На ДБР в 2025 году было выделено 3,77 млрд грн. Возместили работники ДБР в государственную казну 0,2 млрд. грн. Общая численность работников ДБР составляет 1900 человек.

На НАБУ в 2025 году было выделено 2,18 млрд грн. Вернули работники НАБУ в бюджет 5,61 млрд грн. Общая численность работников НАБУ составляет 1000 человек.

Читайте на портале "Комментарии" — акционерное общество "НАЭК "Энергоатом" застраховало наблюдательный совет компании от арестов на 19,3 млн гривен. На счету страховщика — договоры с рядом крупных украинских компаний. Услуги по страхованию ответственности председателя и членов наблюдательного совета сроков в год предоставляет "Страховая компания Колоннейд Украина".

Также издание "Комментарии" сообщало – в госсекторе по-прежнему получают достаточно солидные зарплаты, но в 2025 году они растут медленно. Об этом свидетельствуют данные Минфина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости