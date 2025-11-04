У скільки українцям обходяться правоохоронні органи

Багатьох українців цікавить, у скільки обходяться правоохоронні органи платникам податків. В ЦПК провели аналіз, порівнявши, скільки грошей відшкодовують до бюджету наші правоохоронці, зокрема ті, що борються з корупцією. При цьому експерти звернули увагу, що метою існування правоохоронних органів не може бути кількість відшкодованих коштів.

Бюджет. Фото: з відкритих джерел

Відтак на поліцію виділялось у 2025 році 104, 35 млрд грн. При цьому відшкодували за шість місяців 2025 року поліціянти 2,59 млрд грн. Загальна ж кількість працівників поліції 143 300 осіб.

На СБУ з бюджету у 2025 році виділялось 41, 32 млрд грн. Повернули за шість місяців працівники СБУ в державну казну 0,47 млрд грн. Загальна кількість працівників СБУ на сьогодні складає 30 000 осіб.

На працівників БЕП у нинішньому році виділили 1,94 млрд грн. Відшкодували працівники БЕП 3 млрд грн. Загальна кількість працівників БЕП 4000 осіб.

На ДБР у 2025 році виділили 3,77 млрд грн. Відшкодували працівники ДБР до державної казни 0,2 млрд грн. Загальна кількість працівників ДБР складає 1900 чоловік.

На НАБУ у 2025 році виділили 2,18 млрд грн. Повернули працівники НАБУ до бюджету 5,61 млрд грн. Загальна кількість працівників НАБУ складає 1000 осіб.

