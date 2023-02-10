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Военные облигации: интересны ли они украинцам

На днях министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, что у "Дии" приобрели военных облигаций почти на 350 миллионов гривен, что является мощной поддержкой для государственного бюджета.

сегодня, 16:36
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Автор:

Давиденко Евгения

"Комментарии" решили поинтересоваться у финансовых экспертов, много это или мало, насколько популярны облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) среди украинцев.

Военные облигации: интересны ли они украинцам

Фото Виктории Ковалевой. Урядовий кур‘єр


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В целом эксперты склоняются к мнению, что по сравнению с другими держателями правительственных ценных бумаг, сумма незначительна — на них приходится менее 3% среди всех, кто владеет облигациями внутреннего государственного займа по состоянию на 10 февраля (данные НБУ). Но они отмечают динамику постепенного увеличения интереса к такому инвестиционному инструменту.


“Если говорить, что было до того, это, конечно, много, – говорит глава инвесткомпании “УНИВЕР” Тарас Козак. — Если в общем объеме – это небольшой процент от общего размещения ОВГЗ. Здесь важна положительная динамика: физические лица, далекие от фондового рынка, не понимали, что такое облигации, пробуют сначала какие-то небольшие суммы. Как показывает наш опыт, сначала люди покупают на две тысячи, на пять… Потом, когда понимают, как оно работает, погашения, удобно, налогов нет, доходность высока — увеличивают объемы инвестирования в ОВГЗ”.


Финансовый эксперт Ярослав Жалило с ним согласен. Главное, говорит, не величины, а то, что население инвестирует тогда, когда практически нечего инвестировать.


"Речь идет о том, что физические лица покупают ценные бумаги из сбережений. Со сбережениями сейчас проблемно. Если сопоставить эту цифру со способностью людей тратить средства на эти заимствования, это не так и мало", — объясняет он.


Жалило трансполирует эти данные на банковские депозиты.


"Если посмотреть на ситуацию с банковскими сбережениями, то за прошлый год они увеличились, но несущественно, на менее 10 миллиардов. На этом фоне цифры неплохие", – резюмирует специалист.



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