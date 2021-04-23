Восемь шагов, которые защитят ваши деньги на банковском счете

Для защиты сбережений на банковском счете существует ряд правил платежной безопасности, которые могут предотвратить кражу ваших денег с банковской карты. Об этом говорится в Telegram-канале МВД Украины.

.Банковская карта. Фото из открытых источников

В рекомендациях правоохранителей говорится о восьми важных правилах безопасности:

1. Нельзя передавать никому данные своей банковской карты, особенно CVV и PIN-код, а также одноразовые пароли с SMS. Работник банка никогда не должен спрашивать такую ​​информацию.

2. Организуйте безопасный онлайн-шопинг. Заведите виртуальную карточку, чтобы переводить на нее только ту сумму, которая необходима для оплаты.

3. Воспользуйтесь функцией динамического CVV.

4. Когда делаете платежи или переводы, то пользуйтесь только проверенными сервисами — они имеют защищенный протокол (https: //).

5. Установите минимальные лимиты на операции по карте.

6. Подключите услугу мобильного банкинга.

7. Отключите у мобильного оператора возможность удаленной замены sim-карты.

8. Лучше заведите отдельный финансовый номер телефона и не используйте его для общения и авторизации в социальных сетях.

Напомним, СБУ заблокировала распространенную схему мошенничества, из-за которой воровали до миллиона гривен ежедневно. Мошенники выдавали себя за работников финучреждений и выманивали данные банковских карточек. Схема проработала несколько месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о правилах и моментах, на которые необходимо обратить внимание при получении микрокредита — так называемые деньги до зарплаты — в Украине. Микрокредиты — это небольшие займы на короткий период времени. По данным Национального банка Украины, подобная услуга пользуется спросом у украинцев.

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