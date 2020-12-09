Восемь тысяч для бизнеса: почему именно эта сумма и кому она поможет

С 10 декабря должны заработать законы по поддержке бизнеса на период карантина. Среди прочего ими предусмотрено предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, потерявшим часть зарплаты вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина. "Комментарии" узнали у экспертов, почему выбрана именно эта сумма и насколько это поможет бизнесу, который с 8 января отправляют в локдаун.

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"Это всё же лучше, чем ничего"

Экономист Павел Вернивский считает, что сумму в 8 тыс грн помощи украинские власти формировали, исходя от определенного процента от средней зарплаты. Она же, согласно данным Госстата, составляет у нас около 12 тыс. грн.

"Даже в развитых странах, когда выделяется подобная помощь, дается определенный процент от средней зарплаты по стране. Похоже, в Украине формировали именно из таких побуждений, оттолкнувшись от 70-80% средней зарплаты", — говорит Павел Вернивский.

Он согласен с тем, что сумма небольшая. К тому же — одноразовая. Но это, по мнению экономиста, всё же лучше, чем ничего.

"Если вспомнить весенний локдаун, там помощи именно в таком виде не было. Давали лишь тем, у кого есть дети или по безработице. ФОПам платили две трети от уплаченного налога ЕСВ. Получалось около 2,7 тыс. грн, — напоминает Павел Вернивский. – У государства есть определенные трудности, оно не может выделить больше. Это, впрочем, слабое утешение для представителей малого и среднего бизнеса, которые особенно страдают от карантинных ограничений".

По мнению экономиста, перенос локдауна на январь – верное решение правительства.

"Декабрь у бизнеса — один из самых прибыльных периодов. Потому власти решили запустить жесткий карантин с января, — поясняет Павел Вернивский. – Это, как правило, застойный месяц, самые низкие доходы у бизнеса в этот период. То же можно сказать о феврале, который, возможно, тоже зацепит локдаун".

"Вряд ли бизнес сможет заработать за оставшееся до нового года время столько, чтобы безболезненно пройти новый локдаун"

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, кандидат экономических наук Александр Шубин считает, что сложно дать четкий ответ на то, почему именно такую сумму разработчики закона посчитали достаточной для компенсации.

"Общий прожиточный минимум сегодня составляет порядка 2,2 тысяч гривен, минимальная зарплата – 5 тысяч. С января она вырастет до 6 тыс. Средняя зарплата – порядка 12,5 тыс. Сложно объяснить, почему выбрана именно такая компенсационная сумма – 8 тыс. Получается нечто среднее между средней и минимальной зарплатой, – отмечает эксперт. – Понятно, что любая помощь бизнесу и наемным сотрудникам сейчас полезна. Как и то, что реальные потери это не перекроет. К тому же, помощь дается в ретроспективном порядке. Необходимо заявить о тех потерях, которые были понесены за во время прошлых запретов работы бизнеса. Аргументировать это. Между тем, сегодня правительство уже сообщило о новом локдауне – с 8 по 24 января. То есть, будут новые потери".

Александр Шубин подчеркивает, что жесткий карантин будет губительным, прежде всего, для сферы торговли и услуг. То есть, для малого и среднего бизнеса, который, как и весной, примет на себя основной удар.

"Вряд ли, с учетом потрясений этого года, бизнес сможет заработать за оставшееся до нового года время столько, чтобы безболезненно пройти новый локдаун. Который однозначно принесет значительный ущерб развитию экономики. Насколько? Зависит от того, сколь локдаун будет затяжным. Ведь даже озвученные сегодня сроки могут продлевать, как продлевают — в том или ином виде — карантин с марта. При таком раскладе все даже осторожно позитивные прогнозы касательно возрождения экономики в 2021 году могут оказаться под вопросом", – считает эксперт.

Напомним, Рада приняла законы для бизнеса: на какую помощь претендуют предприниматели.

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