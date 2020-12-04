Рада приняла законы для бизнеса: на какую помощь претендуют предприниматели

Парламент принял закон о поддержке бизнеса на период карантина. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады Украины сегодня, 4 декабря.

Фото из открытых источников

Так, законопроект №4429 предусматривает предоставление единовременной материальной помощи:

— наемным работникам и ФЛП, которые потеряли зарплату или часть дохода вследствие карантина (8000 грн),

— субъектам хозяйствования для выплаты наемным работникам пропорционально сокращению рабочего времени (до 8000 грн),

— физическим лицам для возмещения уплаченного ЕСВ (в размере среднемесячной суммы за последние 10 месяцев).

Также предусматривается продление лицензий субъектам хозяйствования на продажу алкоголя и действие документов разрешительного характера на период карантина и три месяца.

"Включает период пособия по карантину в трудовой стаж, продлевает действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, действие которых завершается, на период карантина плюс один месяц и освобождает от уплаты арендной платы субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в этот период", — говорится в сообщении Рады в Telegram-канале.

Также Верховная Рада приняла второй законопроект из пакета о поддержке бизнеса № 4430. Этот документ предлагает:

- списать налогоплательщикам не погашенный на 01.11.2020 налоговый долг в 3060 грн;



- отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга в 6800 грн для ФЛП, в том числе самозанятых лиц;

- списать пени и штрафы в случае самостоятельной уплаты налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона;

- освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога и единого взноса за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.

Напомним, государственную поддержку, предназначенную для пострадавшего от карантина бизнеса, смогут получить 1,2 млн украинцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. На единовременную компенсацию по ЕСВ за наемных работников смогут рассчитывать более 120 000 человек.

Как ранее сообщалось, парламент поддержал законопроект об отсрочке на 1 год фискализации ФЛП. Но предприниматели все равно недовольны. "Комментарии" узнали у экспертов, что так и не так с этим решением, в том числе и фискализацией в Украине — в целом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!