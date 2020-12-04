Рада приняла законы для бизнеса: на какую помощь претендуют предприниматели

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Таисия Ерохина
Парламент принял закон о поддержке бизнеса на период карантина. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады Украины сегодня, 4 декабря.
Фото из открытых источников
Так, законопроект №4429 предусматривает предоставление единовременной материальной помощи:
— наемным работникам и ФЛП, которые потеряли зарплату или часть дохода вследствие карантина (8000 грн),
— субъектам хозяйствования для выплаты наемным работникам пропорционально сокращению рабочего времени (до 8000 грн),
— физическим лицам для возмещения уплаченного ЕСВ (в размере среднемесячной суммы за последние 10 месяцев).
Также предусматривается продление лицензий субъектам хозяйствования на продажу алкоголя и действие документов разрешительного характера на период карантина и три месяца.
Также Верховная Рада приняла второй законопроект из пакета о поддержке бизнеса № 4430. Этот документ предлагает:
- списать налогоплательщикам не погашенный на 01.11.2020 налоговый долг в 3060 грн;
- отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга в 6800 грн для ФЛП, в том числе самозанятых лиц;
- списать пени и штрафы в случае самостоятельной уплаты налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона;
- освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога и единого взноса за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.
Напомним, государственную поддержку, предназначенную для пострадавшего от карантина бизнеса, смогут получить 1,2 млн украинцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. На единовременную компенсацию по ЕСВ за наемных работников смогут рассчитывать более 120 000 человек.
Как ранее сообщалось, парламент поддержал законопроект об отсрочке на 1 год фискализации ФЛП. Но предприниматели все равно недовольны. "Комментарии" узнали у экспертов, что так и не так с этим решением, в том числе и фискализацией в Украине — в целом.
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