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Все ближе к 28: официальный доллар продолжает рекордно дорожать

Официальный курс иностранных валют стремительно растет на фоне гривни в течение последней недели

сегодня, 16:56
Автор:

Татьяна Веремеева
Все ближе к 28: официальный доллар продолжает рекордно дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 24 июля на уровне 27,88 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,24 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 9 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,79 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 5 копеек – по состоянию на 23 июля курс был установлен на уровне 32,19 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 24 июля. Стоимость золота установлена на уровне 52 336,02 грн за унцию, что на 711,15 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 631,14 грн за унцию – на 4,41 грн меньше, чем на 23 июля. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 25300,31 грн за унцию, что на 483,5 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9513,7 долл.

Напомним, руководитель НБУ Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Новый глава Нацбанка в первую очередь заявил, что регулятор будет придерживаться ранее согласованного курса.



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