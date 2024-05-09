Все идет по плану: в Раде пояснили обвал гривны

С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил глава комитета Даниил Гетманцев.

Курс валют. Фото: из открытых источников

"Имеем умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)", – сообщил нардеп.

Гетманцев напомнил, что НБУ не прогнозирует курс и не таргетирует его целевое значение.

"Впрочем, не могу не отметить, что наконец-то имеем большую гармонию в этом вопросе между монетарной и фискальной политикой", — добавил он.

По его словам, учитывая определенность внешнего финансирования до конца 2024 года, значительный объем международных резервов, продолжение относительно жесткой монетарной политики и последовательную политику НБУ по валютной либерализации, ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе будет контролируемой.

Даниил Гетманцев сообщил, что за январь – апрель 2024 года средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/доллар. Официальный курс на 30 апреля 2024 года — 39,67 грн/доллар.

По среднемесячному официальному курсу гривна девальвировала: за апрель 2024 года – на 1,8% (до марта 2024 года). За 4 месяца с начала года – на 5,8% (до декабря 2023 года). За время после перехода к управляемой гибкости – на 7,1% (до фиксированного курса 36,57 грн/доллар).

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