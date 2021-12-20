Всемирный торговый центр Дубая создаст специализированную криптозону

Дубайский Всемирный торговый центр (DWTC) станет криптозоной и регулятором криптовалюты и других виртуальных активов. Такое заявление сделал в понедельник, 20 декабря, Дубайский медиа-офис в рамках усилий по привлечению новых компаний по мере усиления региональной экономической конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

Представление криптовалют Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin размещено на материнской плате ПК - Reuters

Решение DWTC по созданию специализированной зоны для виртуальных активов, включая цифровые активы, продукты, операторов и биржи, является частью инициативы Дубая, одной из федерации семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов по созданию новых экономических секторов, говорится в заявлении.

"Будут разработаны жесткие стандарты защиты инвесторов, борьбы с отмыванием денег, противодействия финансированию терроризма, соблюдения и отслеживания потоков трансграничных соглашений", – говорится в сообщении.

В сентябре Управление по ценным бумагам и товарам ОАЭ и Управление Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) согласовали систему, позволяющую DWTCA одобрять и лицензировать финансовую деятельность, связанную с криптоактивами.

В октябре другая свободная зона Дубая DIFC, государственная свободная финансовая зона Дубая и главный финансовый центр Ближнего Востока выпустила первую часть нормативной базы для цифровых токенов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Российский центробанк хочет запретить инвестиции в криптовалюты в России, видя риски для финансовой стабильности в росте количества криптовалютных транзакций. Россия годами выступает против криптовалют, заявляя, что они могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. В конце концов, в 2020 году они придали им юридический статус, но запретили их использование в качестве платежного средства.

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