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Всемирный торговый центр Дубая создаст специализированную криптозону

Решение было принято из-за усиления экономической активности в регионе

сегодня, 13:20
Автор:

Карина Ожерельева
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Дубайский Всемирный торговый центр (DWTC) станет криптозоной и регулятором криптовалюты и других виртуальных активов. Такое заявление сделал в понедельник, 20 декабря, Дубайский медиа-офис в рамках усилий по привлечению новых компаний по мере усиления региональной экономической конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

Всемирный торговый центр Дубая создаст специализированную криптозону

Представление криптовалют Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin размещено на материнской плате ПК - Reuters

Решение DWTC по созданию специализированной зоны для виртуальных активов, включая цифровые активы, продукты, операторов и биржи, является частью инициативы Дубая, одной из федерации семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов по созданию новых экономических секторов, говорится в заявлении.

"Будут разработаны жесткие стандарты защиты инвесторов, борьбы с отмыванием денег, противодействия финансированию терроризма, соблюдения и отслеживания потоков трансграничных соглашений", – говорится в сообщении.

В сентябре Управление по ценным бумагам и товарам ОАЭ и Управление Всемирного торгового центра Дубая (DWTCA) согласовали систему, позволяющую DWTCA одобрять и лицензировать финансовую деятельность, связанную с криптоактивами.

В октябре другая свободная зона Дубая DIFC, государственная свободная финансовая зона Дубая и главный финансовый центр Ближнего Востока выпустила первую часть нормативной базы для цифровых токенов.

Как сообщали ранее "Комментарии", Российский центробанк хочет запретить инвестиции в криптовалюты в России, видя риски для финансовой стабильности в росте количества криптовалютных транзакций. Россия годами выступает против криптовалют, заявляя, что они могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. В конце концов, в 2020 году они придали им юридический статус, но запретили их использование в качестве платежного средства.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/dubai-world-trade-centre-regulate-virtual-encrypted-assets-govt-says-2021-12-20/
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