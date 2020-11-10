Выведенные средства из «ПриватБанка» и оффшорные счета Суркисов могут быть связаны, - Дробязко

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Станислав Молчанов
Финансист
Анатолий Дробязко заявил, что из Украины якобы через филиал "ПриватБанка" на
Кипр могли выводить сотни миллиардов гривен, которые потом оседали в оффшорах
на счетах чьих-то компаний. Дробязко отмечает, что спустя почти пять лет после
национализации "Привата" эти обстоятельства до сих пор остаются
нерасследованными. Об этом он сказал в эфире "Первого делового".
Финансист
считает, что в банке могут проверить, как были получены средства.
Эксперт
предположил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" якобы могли знать о дальнейшей
судьбе банка, поэтому Дробязко допускает, что к национализации "готовились"
заранее.
Напомним, что в СМИ обнародована часть аудиторского отчета Kroll, в котором описано, как могли вывести из "ПриватБанка" 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний из орбиты украинских олигархов Суркисов. Речь о компаниях: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Именно они сегодня в украинских судах требуют выплатить в пользу Суркисов 350 млн долларов из госбюджета.
Напомним, СБУ
разоблачила схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы
гривен.
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