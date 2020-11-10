Выведенные средства из «ПриватБанка» и оффшорные счета Суркисов могут быть связаны, - Дробязко

Финансист Анатолий Дробязко заявил, что из Украины якобы через филиал "ПриватБанка" на Кипр могли выводить сотни миллиардов гривен, которые потом оседали в оффшорах на счетах чьих-то компаний. Дробязко отмечает, что спустя почти пять лет после национализации "Привата" эти обстоятельства до сих пор остаются нерасследованными. Об этом он сказал в эфире "Первого делового".

"Сейчас в "ПриватБанке" не обслуживается кредитов на 221 млрд грн, а это — 95% корпоративного портфеля ПриватБанка. Это те средства, которые были выведены из банка, — заявил Дробязко. — И когда мы вспоминаем о Суркисах и 350 млн долларов, то у меня возникает вопрос: а как связаны эти 221 млрд грн с этими 350 млн долларов? Не выступали ли эти средства в качестве гарантий? Частных? Были ли они задействованы в схемах? Откуда они появились? Не являются ли эти средства такими, которые получены каким-то образом через предыдущие кредиты?"

Финансист считает, что в банке могут проверить, как были получены средства.

"Я думаю, что у нынешних работников "ПриватБанка" на руках есть все сделки за многие годы, в том числе — по кипрскому филиалу, где они могут спокойно посмотреть частоту возникновения этих средств, соответствуют ли они требованиям финмониторинга, в том числе — европейского законодательства. И только тогда можно будет делать взвешенные решения", — сказал Дробязко.

Эксперт предположил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" якобы могли знать о дальнейшей судьбе банка, поэтому Дробязко допускает, что к национализации "готовились" заранее.

"Закон по ball-in, на основе которого были арестованы средства семьи Суркисов, был принят в 2016 году, а временная администрация с последующей национализацией банка — в конце того же 2016 года. Можно ли было какого-то подготовиться к этому владельцам средств? Да, можно было — вероятность высока", — считает Дробязко.

Напомним, что в СМИ обнародована часть аудиторского отчета Kroll, в котором описано, как могли вывести из "ПриватБанка" 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний из орбиты украинских олигархов Суркисов. Речь о компаниях: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Именно они сегодня в украинских судах требуют выплатить в пользу Суркисов 350 млн долларов из госбюджета.





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