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За 10 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкую монету (фото)

Отличить редкие монеты от дешевых разновидностей можно с помощью некоторых особенностей

сегодня, 10:50
Автор:

Елизавета Черных

Монеты, номиналом 10 копеек, которые датированы 1994 годом, можно продать от 20 гривен до 5000 гривен. Отличить редкие монеты от дешевых разновидностей можно с помощью некоторых особенностей, сообщает профильный ресурс Monety.

За 10 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкую монету (фото)

За 10 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкую монету - фото из открытых источников

Сообщается, что 10 копеек, цена на которые колеблется от 2000 до 5000 гривен имеют гурт с мелкой насечкой, нижнюю ягоду во второй грозди меньше остальных, а также разомкнутое четвертое зерно третьего колоса. Также у таких редких монет четвертое зерно четвертого колоса касается дубового листа.

За 10 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкую монету (фото) - фото 2

Существуют более дешевые монеты 1994 года, которые нумизматы могут приобрести от 1200 до 2600 гривен. Сообщается, что такие 10 копеек имеют крупную насечку на гурте, разомкнутое четвертое зерно третьего колоса, а также короткий и толстый черенок в третьей грозди. 

За 10 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкую монету (фото) - фото 3

На портале также приводят пример дешевых монет. Как правило, они имеют тонкий и длинный черенок в третьей грозди и крупную насечку на ребрах. У таких монет черенок в седьмой грозди не примыкает к ягоде, а четвертое зерно четвертого колоса касается дубового листа. Их стоимость от 10 до 15 гривен. 

За 10 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкую монету (фото) - фото 4

Источник также информирует, что на специальных электронных аукционах можно приобрести 10 копеек 1994 года с гладким гуртом или в неродном металле. Такие монеты являются пробными, их изготавливали из различных материалов:  серебра, алюминия, меди и других. По данным Monety, такие монеты практически не встречаются в обиходе. Однако на аукционах их готовы покупать свыше 1500 гривен. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о редких 10 копейках 1992 года. Отличить редкие 10 копеек от обычных можно с помощью изображения герба, количества и размещения ягод, ребер монеты. 



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Источник: https://monety.in.ua/obikhodnye-monety/312-10-kopeek-1994-g-ukraina
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