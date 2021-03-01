Монеты, номиналом 10 копеек, которые датированы 1994 годом, можно продать от 20 гривен до 5000 гривен. Отличить редкие монеты от дешевых разновидностей можно с помощью некоторых особенностей, сообщает профильный ресурс Monety.

За 10 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкую монету - фото из открытых источников

Сообщается, что 10 копеек, цена на которые колеблется от 2000 до 5000 гривен имеют гурт с мелкой насечкой, нижнюю ягоду во второй грозди меньше остальных, а также разомкнутое четвертое зерно третьего колоса. Также у таких редких монет четвертое зерно четвертого колоса касается дубового листа.





Существуют более дешевые монеты 1994 года, которые нумизматы могут приобрести от 1200 до 2600 гривен. Сообщается, что такие 10 копеек имеют крупную насечку на гурте, разомкнутое четвертое зерно третьего колоса, а также короткий и толстый черенок в третьей грозди.





На портале также приводят пример дешевых монет. Как правило, они имеют тонкий и длинный черенок в третьей грозди и крупную насечку на ребрах. У таких монет черенок в седьмой грозди не примыкает к ягоде, а четвертое зерно четвертого колоса касается дубового листа. Их стоимость от 10 до 15 гривен.





Источник также информирует, что на специальных электронных аукционах можно приобрести 10 копеек 1994 года с гладким гуртом или в неродном металле. Такие монеты являются пробными, их изготавливали из различных материалов: серебра, алюминия, меди и других. По данным Monety, такие монеты практически не встречаются в обиходе. Однако на аукционах их готовы покупать свыше 1500 гривен.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о редких 10 копейках 1992 года. Отличить редкие 10 копеек от обычных можно с помощью изображения герба, количества и размещения ягод, ребер монеты.





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