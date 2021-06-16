За 10 копеек могут заплатить тысячи гривен: какую монету искать (ФОТО)

В Украине 10 копеек, которые датированы 1992 годом, можно продать от 20 до 14 000 гривен. Такую информацию обнародовали на профильном портале Monety.

За 10 копеек могут заплатить тысячи гривен - фото из открытых источников

Несмотря на то, что оформление монет одинаковое: на аверсе изображен трезубец, а также присутствует надпись "Україна 1992", отличить редкие 10 копеек от тех, которые не являются ценными, можно с помощью герба, количества и размещения ягод и гурта.

10 копеек, которые можно продать дороже всего — за 14 тысяч гривен — должны иметь выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец. На ребрах монеты должна быть мелкая насечка.





Вариант 10 копеек, цена которого 150 гривен, имеет крупную насечку на гурте, а также заостренный средний зуб трезубца.





Портал сообщает, что в если монета представляет реальную ценность для нумизматов, специалисты захотят взглянуть на нее в живую, дабы убедиться в подлинности 10 копеек.

Напомним, что металлическую гривну, датированную 1992 годом, продают в Украине по цене от 15 до 30 тыс. гривен. Ее особенностью является гладкий гурт. Дело в том, что гривна, датированная 1992 годом, отчеканена без надписей, насечек и рисунков на гурте. Подобные монеты выпускали в ограниченном количестве, поэтому теперь они представляют ценность для нумизматов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нумизматы в Украине готовы приобретать старые монеты за десятки тысяч гривен. Так, к примеру, 15 копеек 1992 года продаются на профильных аукционах от 15 до 21 тыс. гривен. Также на профильных аукционах продают металлическую гривну за несколько десятков тысяч гривен. На одном из последних гривну, которая датирована 1992 годом, продали за 24,5 тысячи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!