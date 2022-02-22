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За одну копейку можно выручить до 11 тысяч гривен: в чем особенность монеты (ФОТО)

Стоимость монеты зависит от ее разновидности

сегодня, 11:17
Автор:

Елизавета Черных
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Монету Украины 1992 года номиналом в 1 копейку можно продавать по цене до 11 тысяч гривен. Все зависит от разновидности и особенностей экземпляров. Об этом на своем сайте написал нумизмат Виталий Ткач. 

За одну копейку можно выручить до 11 тысяч гривен: в чем особенность монеты (ФОТО)

За одну копейку можно выручить до 11 тысяч гривен - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что 1 копейка 1992 года — оборотная украинская монета. Известно два типа штампов реверса для такой монеты: АА — с мелкими ягодами и тонким шрифтом, АЕ — с крупными ягодами и толстым шрифтом. Гурт копейки — гладкий. 

Стоимость монеты зависит от ее разновидности. Обычно, цена большинства таких копеек равна их номиналу. Дороже номинала можно продать некоторые из видов: 

1.11АЕ — 4000 — 7000 гривен

1 копейка 1992 года имеет закругленную верхушку правого верхнего листа и большие ягоды. На профильных аукционах такую разновидность копейки продают редко. В связи с этим стоимость может доходить до 7000 гривен. 

За одну копейку можно выручить до 11 тысяч гривен: в чем особенность монеты (ФОТО) - фото 2

1 копейка 1992 года 1.35АА до 11 000 гривен 

Такие экземпляры имеют ступенчатую верхушку верхнего листа справа, а также мелкие ягоды. Часто такую разновидность можно спутать с  1.35АЕ , однако такие копейки не представляют особой ценности, и их продают до 50 гривен. Чтобы отличить редкую монету необходимо развираться еще и в гравировке зерен. 

За одну копейку можно выручить до 11 тысяч гривен: в чем особенность монеты (ФОТО) - фото 3

По словам нумизмата, если вы определили, что монета является ценной, ее можно выгодно продать. Редкие экземпляры в основном продаются на онлайн-аукционах. При этом стоимость монеты может отличаться от ее стоимость по профильным каталогам. Сумма зависит от состояния копейки и количества тех, кто хочет приобрести экземпляр. 

Ранее на портале "Комментарии" — За монету в 2 копейки можно выручить больше тысячи долларов: как отличить редкую. 


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Источник: https://monety-yagidky.com.ua/ukraine/1-kopiyka-1992
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