За монету в 2 копейки можно выручить больше тысячи долларов: как отличить редкую (ФОТО)

Монету номиналом в две копейки, которая датирована 1992 годом, можно продавать от 17 до 30 тысяч гривен. Об этом на своем сайте "Монеты-ягодки" написал нумизмат Виталий Ткач.

За монету в 2 копейки можно выручить больше тысячи долларов - фото из открытых источников

По словам специалиста, 2 копейки 1992 года — пробная монета Украины, которая не поступала в обращение. Первые такие украинские копейки были отчеканены на Луганском станкостроительном заводе.

Из-за ошибки в эскизах венок на монете получился узким. По профильным каталогам такая разновидность 2 копеек классифицируется как 1ГА. Они имеет гладкий гурт, на аверсе изображен трезубец, надпись "Україна" и дата — 1992-й. Редкие 2 копейки могут быть изготовлены из стали или алюминия.





Сколько стоят 2 копейки 1992 года

По словам Виталия Ткача, стоимость такой монеты на электронных аукционах остается стабильно высокой — иногда такие 2 копейки продают по цене свыше 30 тысяч гривен. Нумизмат обращает внимание, что оригинальные монеты продавали всего два-три раза от 1500 долларов.

Нередко на онлайн-аукционах продаются копии таких монет, стоимость которых порядка 50-60 гривен. Стоит быть внимательными, если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки 1992 года по низкой цене, поскольку, вероятнее всего, это — подделка. Перед покупкой необходимо получить профессиональный совет от нумизматов на специальных форумах.

Отметим, что недавно монету номиналом одну гривну 1992 года продали за 45 тысяч гривен. Главная ценность таких экземпляров в году ее выпуска, поскольку до официального введения в обращение гривны оставалось еще четыре года.

Ранее на портале "Комментарии" - Какие монеты Украины можно продать в сотни раз дороже номинала.

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