За время войны в Украине провели почти сотню успешных тендеров на Prozorro

Активные военные действия не помешали проводить тендер через систему Prozorro. Разница между общей суммой, которую госзаказчики планировали потратить, и суммой, на которую заключены контракты благодаря тендерным процедурам, составила 6 млрд грн, пишут "Комментарии".



С 24 февраля в Украине провели 94 тысяч тендеров на 120 млрд грн

Всего же в электронной системе Prozorro отчитались более чем о 2 миллионах заключенных договоров на 311 млрд грн. В июле 2022 года правительство вернуло обязательные закупки через электронную систему, здесь провели почти вполовину меньше сделок по сравнению с довоенным периодом. Такое сокращение можно объяснить как уменьшением расходов на некритические нужды, так и тем, что закупки для нужд обороны и критической инфраструктуры осуществляются без использования Prozorro.

С 24 февраля 2022 года Кабмин изменял правила осуществления публичных закупок, чтобы адаптировать их под новую реальность, требующую более быстрого обеспечения потребностей в период военного положения. Так, благодаря новой процедуре — открытым торгам с особенностями, введенной постановлением №1178, удалось сократить среднюю продолжительность тендера почти вдвое — до 22 дней. А процедуру запроса цены предложения в Prozorro Market можно провести вдвое быстрее. Важен и тот фактор, что заказчики теперь могут использовать Prozorro Market без ограничений по сумме, что позволяет существенно снять административную нагрузку. Следовательно, и объем закупок в электронном каталоге вырос в три раза по сравнению с 2021 годом — до 1,2 млрд грн.

"Несмотря на все сложности и вызовы, электронная система закупок Prozorro работает без сбоев и демонстрирует гибкость и способность меняться, даже в условиях военного времени, — отмечает заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун. — Прозрачные принципы и гибкие решения позволят системе успешно работать с вызовами нового года, в частности, стать обязательным элементом будущего масштабного развития Украины".

Во время полномасштабного вторжения на Prozorro больше средств потрачено на строительные и ремонтные работы (93,5 млрд грн), горючее и электроэнергию (49 млрд грн), медицинское оборудование и фармацевтическую продукцию (26 млрд грн).

Тратились же активно в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях, пассивнее всего — в Луганской и Херсонской.

В пятерку закупок с наибольшей ожидаемой стоимостью попали генподрядные работы по завершению строительства первой и строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС (35,5 млрд грн), аппаратура для проекта реконструкции второй очереди Днепровской ГЭС (2,4 млрд грн), 28 тыс. тонн дизтоплива для АО "Укрзализныця" (35 млн долл.) и 25 тыс. тонн дизтоплива для АО "Укртранснафта" (31,5 млн евро), а также реконструкция моста на автомобильной дороге Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП "Пески" в Харьковской области (более 1 млрд грн).

В пятерку конкурентных тендеров с крупнейшими суммами договора за период с 24 февраля попали: закупка электроэнергии ПАО "Закарпатьеоблэнерго" (668,5 млн грн), ремонты дорог на Львовщине: 1820,2 км (517,5 млн грн) и 1043, 6 км автомобильных дорог местного значения (440 млн грн), капитальный ремонт моста через р.Тетеров в Иванковском р-н. в Киевской области (447,3 млн грн), ремонт автомобильной дороги Феневичи — Бородянка — Макаров — Билшев в Киевской области (444,2 млн грн).

Это только та информация, которая отражается в системе, ведь с началом полномасштабного вторжения заказчикам разрешили публиковать отчет о закупке после завершения военного положения. Осенью эта норма осталась только для оборонных заказчиков, тогда как для остальных вернулась обязанность отчитываться о закупках с возможностью скрывать чувствительные данные.



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