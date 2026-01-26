Заглянем в карманы украинским олигархам: где сосредоточены десятки тысяч наших миллионеров

В Украине насчитывается 67 651 бизнесмен , владеющий компаниями с годовым доходом более 10 млн грн и своевременно представляющий финансовую отчетность. Такие данные обнародовал сервис Опендатабот , сформировав масштабный рейтинг украинских бизнесменов . Это лишь 19% всех владельцев компаний в стране , ведь в целом финансовую отчетность подали более 360 тысяч бизнесов.

Кто контролирует миллиарды в Украине: полный рейтинг бизнесменов с доходами от 10 млн. грн.

В перечне лидеров существенно преобладают мужчины — 73% , в то время как женщины составляют всего четверть. География бизнеса также имеет четкую концентрацию: половина всех бизнесменов сосредоточена в пяти регионах – Киев и Киевская область, Днепропетровщина, Львовщина и Одесщина. Только столица аккумулирует 22% всех бизнесменов страны .

В то же время меньше всего предпринимателей зафиксировано в прифронтовых регионах: Николаевская область — 1% , Луганская — 0,7% , Херсонская — 0,6% . Это ярко показывает, как война влияет на бизнес-ландшафт Украины.

Интересно, что 80% украинских бизнесменов имеют годовой доход менее 100 млн грн , а настоящие миллиардеры — это лишь 2% , или 1 355 человек , зарабатывающих более 1 млрд грн в год.

Чтобы попасть в топ-100 лидеров , компании должны иметь совокупный доход более 8,99 млрд грн , а для топ-1000 достаточно 1,29 млрд грн в год .

"Мы выбрали порог в 10 млн грн, ведь именно с этого предела бизнес переходит в структурированную форму с полной отчетностью и налоговыми обязательствами", — объясняет СЕО Опендатабота Алексей Иванкин .

В топ-10 украинских бизнесменов вошли хорошо известные имена. Безоговорочный лидер — Ринат Ахметов , чьи компании в 2024 году получили 565,7 млрд грн дохода . Далее в рейтинге — Виталий Антонов , владелец сети OKKO, с показателем 151,7 млрд грн , и Юрий Косюк , основатель МХП, чьи бизнесы заработали 110,6 млрд грн . Также в десятку вошли Ари Вебер, Владимир Костельман, Андрей Веревский, Андрей Губский и Александр Герега . Предыдущий Президент Украины Петр Порошенко также представлен в рейтинге – его компании задекларировали 65,86 млрд грн дохода , что позволило ему занять 8 место . Единственная женщина в топ-10 — Светлана Ивахов , владелица брендов WOG, КОМО и "Галичина", занявшая 9 место с доходом 48,75 млрд грн .





Рейтинг также показал, что 70% бизнесменов из топ-100 имеют украинскую регистрацию , в то время как остальные — компании с пропиской в Кипре, Великобритании, США и Швейцарии .

Читайте также в "Комментариях", которые у рядовых украинцев пенсии.