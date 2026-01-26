Загляньмо в кишені українським олігархам: де зосереджені десятки тисяч наших мільйонерів

В Україні нараховується 67 651 бізнесмен, який володіє компаніями з річним доходом понад 10 млн грн та своєчасно подає фінансову звітність. Такі дані оприлюднив сервіс Опендатабот, сформувавши масштабний Рейтинг українських бізнесменів. Це лише 19% від усіх власників компаній у країні, адже загалом фінансову звітність подали понад 360 тисяч бізнесів.

Хто контролює мільярди в Україні: повний рейтинг бізнесменів із доходами від 10 млн грн

У переліку лідерів суттєво переважають чоловіки — 73%, тоді як жінки становлять лише чверть. Географія бізнесу також має чітку концентрацію: половина всіх бізнесменів зосереджена у п’яти регіонах — Київ і Київська область, Дніпропетровщина, Львівщина та Одещина. Лише столиця акумулює 22% усіх бізнесменів країни.

Водночас найменше підприємців зафіксовано у прифронтових регіонах: Миколаївська область — 1%, Луганська — 0,7%, Херсонська — 0,6%. Це яскраво демонструє, як війна впливає на бізнес-ландшафт України.

Цікаво, що 80% українських бізнесменів мають річний дохід менше ніж 100 млн грн, а справжні мільярдери — це лише 2%, або 1 355 осіб, які заробляють понад 1 млрд грн на рік.

Аби потрапити до топ-100 лідерів, компанії повинні мати сукупний дохід понад 8,99 млрд грн, а для топ-1000 достатньо 1,29 млрд грн на рік.

"Ми обрали поріг у 10+ млн грн, адже саме з цієї межі бізнес переходить у структуровану форму з повною звітністю та податковими зобов’язаннями", — пояснює СЕО Опендатаботу Олексій Іванкін.

У топ-10 українських бізнесменів увійшли добре відомі імена. Беззаперечний лідер — Рінат Ахметов, чиї компанії у 2024 році отримали 565,7 млрд грн доходу. Далі у рейтингу — Віталій Антонов, власник мережі OKKO, з показником 151,7 млрд грн, та Юрій Косюк, засновник МХП, чиї бізнеси заробили 110,6 млрд грн. Також до десятки увійшли Арі Вебер, Володимир Костельман, Андрій Веревський, Андрій Губський та Олександр Герега. Попередній Президент України Петро Порошенко також представлений у рейтингу — його компанії задекларували 65,86 млрд грн доходу, що дозволило йому посісти 8 місце. Єдина жінка у топ-10 — Світлана Івахів, власниця брендів WOG, КОМО та "Галичина", яка зайняла 9 місце з доходом 48,75 млрд грн.





Рейтинг також показав, що 70% бізнесменів із топ-100 мають українську реєстрацію, тоді як решта — компанії з пропискою у Кіпрі, Великій Британії, США та Швейцарії.

