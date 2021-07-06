Замдиректора ЕБРР Магалецкий может быть причастен к расхищению денег банка – СМИ

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Станислав Молчанов
Как сообщает издание "Дело", заместитель руководителя киевского офиса Европейского банка реконструкции и развития Марк Магалецкий может участвовать в непрозрачной схеме, связанной со строительством окружной дороги вокруг Житомира, а также с другими дорожными проектами, финансируемыми ЕБРР в Украине. Журналисты подтверждают этот тезис, ссылаясь на переписку обличителя коррупции и центрального офиса ЕБРР в Лондоне.
Представитель ЕБРР Марк Магалецкий. Фото из открытых источников
В публикации речь идет о том, что тендер для ремонта окружной дороги Житомира выиграла китайская компания Sinohydro, а функцию инженерного надзора выполняла итальянская IRD Engineering. Именно последняя, предположительно, и может быть связана с непрозрачными схемами, что исходит из уже упомянутой переписки информатора с главным офисом ЕБРР в Лондоне.
Несколько первых писем из доступного массива касаются строительства автодороги М05 Киев — Одесса. Речь шла о возможном совместном участии турецкого подрядчика HGG Insaat Anonim Sirketi и IRD как агентства по техническому надзору в тендере на ремонт части этой дороги зимой 2020 года. Переговоры об этом якобы начались еще в ноябре 2019-го.
По информации "Дела", компании проиграли конкурс, однако якобы заручились поддержкой Марка Магалецкого при рассмотрении жалоб на результаты торгов, которые должны были убрать с первого места победителя — компанию Onur. Согласно последующим письмам, пишут журналисты, в октябре 2020 года "Укравтодор" отправил в Киев письмо с требованием снять отдельных чиновников "УАД" с проекта М05. Письмо, вероятно по совету Магалецкого, попало в СМИ.
В публикации также утверждается, что примерно в этот период начинается новый этап взаимодействия Магалецкого, Срибняка и Орсини по проекту М06 (обходная дорога вокруг Житомира), где IRD уже являлась консультантом по инженерному надзору. После того, как "Укравтодор" инициировал разрыв контракта, встал вопрос о том, чтобы IRD при этом не потеряла свой подряда.
Журналисты сообщают, что в феврале 2021 года Магалецкий и Срибняк встретились в киевском ресторане "Адель" (этот эпизод зафиксирован на видео и был продемонстрирован в эфире "Секретных материалов"). По словам обличителя, за ужином стороны обсуждали и проект М05, где ЕБРР должен был встать на сторону HGG и IRD, а также проект обходной дороги Житомира.
Именно в конце этой встречи Срибняк передал Магалецкому пакет с логотипом IRD, как это зафиксировано на видео.
По предположению информатора, наличные для таких представительских расходов Срибняк мог получать через свою жену Аллу Срибняк, оформленную как ФОП для предоставления консультационных услуг IRD.
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