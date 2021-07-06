Замдиректора ЕБРР Магалецкий может быть причастен к расхищению денег банка – СМИ

Как сообщает издание "Дело", заместитель руководителя киевского офиса Европейского банка реконструкции и развития Марк Магалецкий может участвовать в непрозрачной схеме, связанной со строительством окружной дороги вокруг Житомира, а также с другими дорожными проектами, финансируемыми ЕБРР в Украине. Журналисты подтверждают этот тезис, ссылаясь на переписку обличителя коррупции и центрального офиса ЕБРР в Лондоне.

Представитель ЕБРР Марк Магалецкий. Фото из открытых источников

В публикации речь идет о том, что тендер для ремонта окружной дороги Житомира выиграла китайская компания Sinohydro, а функцию инженерного надзора выполняла итальянская IRD Engineering. Именно последняя, предположительно, и может быть связана с непрозрачными схемами, что исходит из уже упомянутой переписки информатора с главным офисом ЕБРР в Лондоне.

Несколько первых писем из доступного массива касаются строительства автодороги М05 Киев — Одесса. Речь шла о возможном совместном участии турецкого подрядчика HGG Insaat Anonim Sirketi и IRD как агентства по техническому надзору в тендере на ремонт части этой дороги зимой 2020 года. Переговоры об этом якобы начались еще в ноябре 2019-го.



По информации "Дела", компании проиграли конкурс, однако якобы заручились поддержкой Марка Магалецкого при рассмотрении жалоб на результаты торгов, которые должны были убрать с первого места победителя — компанию Onur. Согласно последующим письмам, пишут журналисты, в октябре 2020 года "Укравтодор" отправил в Киев письмо с требованием снять отдельных чиновников "УАД" с проекта М05. Письмо, вероятно по совету Магалецкого, попало в СМИ.

В публикации также утверждается, что примерно в этот период начинается новый этап взаимодействия Магалецкого, Срибняка и Орсини по проекту М06 (обходная дорога вокруг Житомира), где IRD уже являлась консультантом по инженерному надзору. После того, как "Укравтодор" инициировал разрыв контракта, встал вопрос о том, чтобы IRD при этом не потеряла свой подряда.

Журналисты сообщают, что в феврале 2021 года Магалецкий и Срибняк встретились в киевском ресторане "Адель" (этот эпизод зафиксирован на видео и был продемонстрирован в эфире "Секретных материалов"). По словам обличителя, за ужином стороны обсуждали и проект М05, где ЕБРР должен был встать на сторону HGG и IRD, а также проект обходной дороги Житомира.

Именно в конце этой встречи Срибняк передал Магалецкому пакет с логотипом IRD, как это зафиксировано на видео.

"На основании переговоров, состоявшихся между г-ном Срибняком и г-ном Орсини (владелец IRD Engineering), [можно сделать вывод, что] этот пакет содержал компенсацию за услуги г-на Магалецкого", — говорится в письме информатора в адрес ЕБРР.

По предположению информатора, наличные для таких представительских расходов Срибняк мог получать через свою жену Аллу Срибняк, оформленную как ФОП для предоставления консультационных услуг IRD.



"Она домохозяйка и никаких работ для IRD не выполняет, — пишет обличитель. — По моей оценке, ему [Магалецкому] заплатили от 20 до 30 тыс. евро"

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