Замглавы ВАКС Евгений Крук не задекларировал авто и строит особняк под Киевом, - СМИ

Заместитель главы Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук может скрывать имущественное положение. Судья не внес в декларацию служебное авто и якобы не проживает по указанному в декларации адресу. Об этом сообщает "Комсомольская правда" в Украине.

Евгений Крук - фото из открытых источников

В частности, Крук задекларировал Mitsubishi Lancer 2005, который принадлежит его брату и находится у судьи в бесплатном пользовании. Однако вместо него он якобы передвигается на служебной Toyota Camry 2019 года. Это авто не внесено в декларацию.

"В свое время подобный факт стал основанием административного протокола о коррупции в отношении бывшей главы НАЗК Натальи Корчак, которая не указала в декларации, что пользуется служебным транспортом. Выходит, судьи ВАКС могут делать тоже самое, но безнаказанно", — пишет КП.

Крук прописан на Оболонском проспекте, 34, в Киеве. Однако здесь, по данным журналистов, его давно не видели. В декларации указана еще одна квартира в столице — на 48 кв м, которую Крук приобрел в 2008 году, спустя два года с начала профессиональной деятельности. Он также владеет 2,4 тыс. кв м земли в селе Хотянивка под Киевом, где строит особняк на 176 кв м, с гаражом и сауной, равной по площади однокомнатной квартире, — 50 кв м.

Кроме того, по данным КП, Крук якобы состоит в отношениях с подчиненной — судьей Инной Билоус. В результате возникает конфликт интересов, поскольку судьи работают в одной судейской коллегии. Именно ВАКС будет рассматривать дело в отношении экс-главы Апелляционного суда Киева за вмешательство в систему автоматического распределения.

"В этом суде дела расписываются на "тройки" — судейские коллегии. Крук и Билоус, например, ни разу не работали в разных коллегиях. А это означает, что рассмотрении любого дела у них всегда есть большинство голосов. Это выглядит, как имитация правосудия, которая может быть нацелена на покарание неугодных, а не на объективный приговор", — говорится в материале.





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