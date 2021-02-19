Запуск е-гривны может оказаться неактуальным и нереальным для Украины: названы причины

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил недавно, что регулятор может выпустить украинские электронные деньги — е-гривну, которую относят к классу цифровых валют центральных банков (СBDС). "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, насколько это реалистично и актуально для нашей страны, а также, что изменится после запуска такой валюты.



е-гривна. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Роль электронных валют

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко призывает не путать электронные валюты с Биткоином.

"Если Биткоин используется для сомнительных операций, возможно, отмывания денег, то электронные гривны будут предназначены исключительно для расчетов в Интернете. Биткоин – не деньги, с его помощью ничего купить нельзя, а с помощью СBDС – можно. Активно развивается интернет-торговля. Корона-кризис лишь ускорил эти процессы. Границы размываются. Мы можем купить массу всего, не вставая с дивана. И электронные валюты – возможность купить что-то в любой точке мире, не выходя из дома. И не переплачивая за конвертацию", – поясняет Александр Охрименко.

Он подчеркивает, что безналичная система оплаты развита и сейчас. Но в случае, если, к примеру, вы хотите купить что-то в странах, где не ходят доллары или евро, приходится переплачивать.

"Ты хочешь купить товар, например, в Мексике, в Перу. В итоге приходится конвертировать гривны в доллары, а доллары, к примеру, в песо. Везде – транзакции, дорого обойдется. Вторая беда – сделка может не состояться, так как использовано большое количество банков. Сама операция будет долго проходить – и на каком-то этапе платеж может застопориться. Цифровая валюта снимает эти проблемы", – отмечает экономист.

По словам Александра Охрименко, CBDC первыми в мире внедрили в прошлом году Багамские острова. Валюта получила название Sand Dollar, ее цена привязана к багамскому доллару, комиссия за транзакции очень низкая.

"Тестируют свои цифровые валюты Китай, Южная Корея, Япония, Швеция. Так что мы просто идем в общем фарватере, – говорит эксперт. – Платежи можно будет осуществлять довольно быстро и дешево. К тому же, они станут безопаснее. Но пощупать такую валюту будет нельзя. И предназначена она только для расчетов в онлайн-пространстве. Это работа на перспективу. Ведь виртуальных магазинов становится всё больше".

Работа на перспективу

Аналитик "Alpari" (Альпари) Максим Пархоменко отмечает: "Сейчас, когда речь заходит о любых электронных валютах, разговор идет об исследованиях и обкатке технологий. Пока это выглядит именно как перспективное исследование, нежели выход на практическую реализацию".

По словам аналитика, пока криптовалюты, несмотря на периодические взлеты их стоимости, не создают какую-то угрозу фиатным деньгам (наличным, – ред.) как средству расчетов.

"В основе цифровой гривны лежит все-таки гривна – со всеми вопросами к ее волатильности, – говорит Максим Пархоменко. – Складывается впечатление, что эксперименты с е-гривной – это просто следование моде. Кстати, это касается и других цифровых валют, включая цифровой юань, о котором много идет разговоров. Регуляторы, активно экспериментируя с цифровыми валютами на блокчейне, так и не удосужились объяснить, чем эти валюты с точки зрения их использования отличаются от "обычных" денег, какие новые, ныне недоступные возможности, даст их использование".

Напомним, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. "Комментарии" писали, означают ли активные инвестиции в популярную криптовалюту, что она в скором будущем займет место в наших кошельках и головах.

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