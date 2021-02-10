Биткоин как средство платежей и сбережений: есть ли у него шансы

Несмотря на небывалую популярность Биткоина, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов.



Биткоин

"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, ждет ли биткоин большое "денежное будущее" или он так и останется эфемерной валютой.

Причины "второго рождения"

В начале 2021 года Биткоин пережил "второе рождение", установив сразу несколько исторических рекордов. Это позволило аналитикам предрекать главной криптовалюте рост до 50 тысяч долларов и выше. По мнению экспертов, в ближайшие годы популярность Биткоина может вырасти, в то время как золото, напротив, рискует разонравиться инвесторам. Так, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что тенденция роста для криптовалют обусловлена переизбытком золота в 2020-м как защитного актива и желанием инвесторов диверсифицировать риски.

В то же время аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер уверен, что рост популярности Биткоина в "эпоху коронавируса" объясняется, главным образом, кризисом, который является лучшей рекламой криптовалюты. По мнению эксперта, на крипторынке работает простая зависимость: чем более неспокойна ситуация в мировой экономике, тем стремительнее растет Биткоин, поскольку инвесторы склонны видеть в нем "тихую гавань".

В целом эксперты считают, что возможности роста у Биткоина достаточно высоки: ограниченная эмиссия (максимум 21 млн монет) в совокупности с высоким спросом на криптовалюту способны увеличить ее стоимость в ближайшие годы в разы.

"Как известно, всего может быть намайнено 21 млн Биткоинов, из которых уже добыто более 19 млн, к тому же доступ к части существующих Биткоинов утрачен в связи с потерей ключей и оборудования, – пояснил экономист Владислав Банков в беседе с "Комментариями". – Этим Биткоин выгодно отличается от других криптовалют, эмиссия которых не конечна".

А Сергей Родлер добавил: несмотря на то, что Биткоин несколько устарел, инвесторы предпочитают пользоваться именно им, а не более современными аналогами, так как попросту не доверяют их создателям.

Не эталон

Несмотря на все дифирамбы главной криптовалюте, старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер считает, что Биткоин как способ сбережения средств вовсе не является эталоном. И покупать его на последние деньги не стоит.

"Высокая волатильность создает высокие риски купить актив по невыгодному курсу, – отмечает эксперт. – Только жадность может провоцировать незнающего инвестора оставить свои средства на долгий срок в Bitcoin. Опытные именитые инвесторы, которые покупают актив на долгий срок, отличаются от неопытных тем, что у них эти деньги не последние. То есть покупка Биткоинов является диверсификацией существующих проектов, инвестиций, валютных вкладов в рамках нестабильного периода пандемии и других шоков мирового масштаба. И даже покупка по невыгодному курсу в среднем не является губительной для общего инвестиционного портфеля".

И все же справедливости ради надо сказать, что Биткоин как валюта для международных расчетов активен уже не первый год. Есть примеры и в киноиндустрии, и в мире шоу бизнеса, и в спорте, когда контракты оплачены криптовалютой. Уже в этом году стало известно, что мадридский клуб третьей испанской лиги "Интернасьонал" приобрел бывшего нападающего "Реала" Давида Барраля, – и тоже за криптовалюту.

"В мире такая форма оплаты давно обкатана и уже стала привычной, постепенно она приживается и в Украине, – говорит Шустер. – Но все же это, конечно, не средство платежа в привычном понимании среднестатистического человека. Говорить о том, что за Bitcoin можно будет купить хлеб или машину, или, например, оплатить коммуналку, в скором времени не приходится. Во-первых, этот актив, действительно, является слишком волатильным. Во-вторых, как показывает практика, владельцы криптовалюты не любят афишировать ее наличие. И, наконец, ни ментально, ни технологически мир к этому пока не готов".

Все дело в правильном маркетинге

Тем не менее, новости с крипторынка вызывают стабильный интерес, причем, что удивительно, не у майнеров, а у обывателей. А недавно стало известно о том, COVID-19 существенно изменил приоритеты для инвестиций у британцев. Немало опрошенных жителей Туманного Альбиона отмечали, что они предпочитали цифровые инвестиции физическим, а 10% жителей Великобритании сообщили, что имеют Биткоины. Что касается британской столицы, то там криптовалюту и вовсе имеет каждый четвертый.

"Популяризация крипторынка через медийный сектор является маркетинговым ходом, – говорит Алекс Шустер. – Вспомните, что в 2011-2013 годах информационный фон относительно крипторынка был умеренным, но как только в 2013-2014-м криптовалюты начали дорожать, тут же появились криптовыставки и другие мероприятия, посвященные знакомству людей с этим инструментом. А когда чуть ли не каждый второй узнал о Bitcoin? Знакомство состоялось через интернет-СМИ, через блоги, через инстаграм-аккаунты. Именно из этих источников мы узнавали, как легко простые майнеры становились миллионерами. И создавалось впечатление, что так может каждый".

Сейчас можно говорить о том, что маркетинговая кампания изменилась, продолжает эксперт. Спрос на Bitcoin поддерживается через информацию о том, что медийные лица верят в рост стоимости криптовалюты. Так что, делает вывод Шустер, можно сказать, что, по сути, мало что меняется. Меняются лишь маркетинговые инструменты.

По мнению Алекса Шустера Биткоину, чтобы стать платежным средством, прежде всего, нужна стабильность. Но как раз о ней говорить и не приходится, так как актив ничем не подкреплен, и до сих пор рост цены происходит только за счет увеличения спроса со стороны пользователей.

"Возможно, в будущем данная тенденция и изменится, но сегодня масштаб пиара таков, что цена еще покажет рост как минимум на 100% от текущих уровней в 43 тыс. долларов, – резюмировал эксперт. – Пока крупные игроки не начнут массово фиксировать прибыль и уходить с рынка, цена будет расти".

Напомним, как будет развиваться рынок криптовалют в Украине — читателям "Комментариев" рассказали эксперты.

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