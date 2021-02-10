Биткоин как средство платежей и сбережений: есть ли у него шансы

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Гурген Григорян
Несмотря на небывалую популярность Биткоина, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов.
Биткоин
"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, ждет ли биткоин большое "денежное будущее" или он так и останется эфемерной валютой.
В начале 2021 года Биткоин пережил "второе рождение", установив сразу несколько исторических рекордов. Это позволило аналитикам предрекать главной криптовалюте рост до 50 тысяч долларов и выше. По мнению экспертов, в ближайшие годы популярность Биткоина может вырасти, в то время как золото, напротив, рискует разонравиться инвесторам. Так, аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что тенденция роста для криптовалют обусловлена переизбытком золота в 2020-м как защитного актива и желанием инвесторов диверсифицировать риски.
В то же время аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер уверен, что рост популярности Биткоина в "эпоху коронавируса" объясняется, главным образом, кризисом, который является лучшей рекламой криптовалюты. По мнению эксперта, на крипторынке работает простая зависимость: чем более неспокойна ситуация в мировой экономике, тем стремительнее растет Биткоин, поскольку инвесторы склонны видеть в нем "тихую гавань".
В целом эксперты считают, что возможности роста у Биткоина достаточно высоки: ограниченная эмиссия (максимум 21 млн монет) в совокупности с высоким спросом на криптовалюту способны увеличить ее стоимость в ближайшие годы в разы.
А Сергей Родлер добавил: несмотря на то, что Биткоин несколько устарел, инвесторы предпочитают пользоваться именно им, а не более современными аналогами, так как попросту не доверяют их создателям.
Несмотря на все дифирамбы главной криптовалюте, старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер считает, что Биткоин как способ сбережения средств вовсе не является эталоном. И покупать его на последние деньги не стоит.
И все же справедливости ради надо сказать, что Биткоин как валюта для международных расчетов активен уже не первый год. Есть примеры и в киноиндустрии, и в мире шоу бизнеса, и в спорте, когда контракты оплачены криптовалютой. Уже в этом году стало известно, что мадридский клуб третьей испанской лиги "Интернасьонал" приобрел бывшего нападающего "Реала" Давида Барраля, – и тоже за криптовалюту.
Тем не менее, новости с крипторынка вызывают стабильный интерес, причем, что удивительно, не у майнеров, а у обывателей. А недавно стало известно о том, COVID-19 существенно изменил приоритеты для инвестиций у британцев. Немало опрошенных жителей Туманного Альбиона отмечали, что они предпочитали цифровые инвестиции физическим, а 10% жителей Великобритании сообщили, что имеют Биткоины. Что касается британской столицы, то там криптовалюту и вовсе имеет каждый четвертый.
Сейчас можно говорить о том, что маркетинговая кампания изменилась, продолжает эксперт. Спрос на Bitcoin поддерживается через информацию о том, что медийные лица верят в рост стоимости криптовалюты. Так что, делает вывод Шустер, можно сказать, что, по сути, мало что меняется. Меняются лишь маркетинговые инструменты.
По мнению Алекса Шустера Биткоину, чтобы стать платежным средством, прежде всего, нужна стабильность. Но как раз о ней говорить и не приходится, так как актив ничем не подкреплен, и до сих пор рост цены происходит только за счет увеличения спроса со стороны пользователей.
Напомним, как будет развиваться рынок криптовалют в Украине — читателям "Комментариев" рассказали эксперты.
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