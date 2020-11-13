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Главная Новости Бизнес финансы Запуск единого соцреестра: кто из украинцев рискует остаться без соцвыплат
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Запуск единого соцреестра: кто из украинцев рискует остаться без соцвыплат

Эксперт рассказал, из-за чего некоторые украинцы могут потерять социальные выплаты

сегодня, 12:35
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине запустят Единый социальный реестр, позволяющий верифицировать получателей соцвыплат. Как рассказал "Комментариям" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, запуск ЕСР – достаточно прогрессивный момент, хоть и есть определенные риски.

Запуск единого соцреестра: кто из украинцев рискует остаться без соцвыплат

Риски, по его мнению, будут для тех, кто получает соцпомощь либо не совсем законно, либо — не до конца аргументированно. Таких могут обязать вернуть ранее полученные суммы.

"Проблемы могут быть и в связи с прекращением получения соцпомощи по техническим причинам, — считает эксперт. — Ведь реестры, которые на сегодня существуют, слабо соответствуют друг другу. И если в результате сведения их в одни реестр будут какие-то чисто технические накладки, то получатель может быть автоматически лишен выплат — до выяснения обстоятельств. А если это припадет еще и на отопительный сезон, то лишение человека субсидии может привести к росту задолженности за ту или иную услугу, а также к лишению данной услуги".

Пендзин отмечает, что до последнего времен у нас не было ничего подобного. Реестры получателей соцвыплат были разрознены по видам платежей, по регионам. Люди могли получать субсидии по разным городам, в едином пакте.

"Это было социально несправедливо. К тому же, возможности госбюджета у нас ограничены. Насколько эффективно будет работать ЕСР – покажет время. Но у нас, как правило, ничего не делается быстро, легко и хорошо. И всё же сам факт появления ЕСР – позитивный. Европейская практика, путь к социальной справедливости", – подчеркивает Олег Пендзин.

Ранее сообщалось, на какие суммы пенсий могут рассчитывать украинские пенсионеры в следующем году.


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