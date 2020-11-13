Запуск единого соцреестра: кто из украинцев рискует остаться без соцвыплат

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Таисия Ерохина
В Украине
запустят Единый социальный реестр, позволяющий верифицировать получателей
соцвыплат. Как рассказал
"Комментариям" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба
Олег Пендзин, запуск ЕСР – достаточно прогрессивный момент, хоть и есть определенные
риски.
Риски, по его
мнению, будут для тех, кто получает соцпомощь либо не совсем законно, либо — не
до конца аргументированно. Таких могут обязать вернуть ранее полученные суммы.
Пендзин отмечает,
что до последнего времен у нас не было ничего подобного. Реестры получателей
соцвыплат были разрознены по видам платежей, по регионам. Люди могли получать
субсидии по разным городам, в едином пакте.
Ранее сообщалось,
на какие
суммы пенсий могут рассчитывать украинские пенсионеры в следующем году.
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