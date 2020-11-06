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Главная Новости Бизнес финансы Пенсии-2021: на какие суммы могут рассчитывать украинские пенсионеры
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Пенсии-2021: на какие суммы могут рассчитывать украинские пенсионеры

Минимальная пенсия, которая к лету следующего года достигнет 1854 грн, не дотягивает до среднего прожиточного минимума

сегодня, 18:34
Автор:

Таисия Ерохина

Сегодня минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 1712 грн, уже в следующем месяце ее поднимут до 1769 грн. Трижды повысят пенсии в следующем году, как предполагает закон о госбюджете. Вчера, 5 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021. Документ поддержали 275 нардепов.

Пенсии-2021: на какие суммы могут рассчитывать украинские пенсионеры

Согласно документа, в 2021 году в Украине будут такие пенсии:

- с 1 января 2021 года — 1769 грн,

- с 1 июля — 1854 грн,

- с 1 декабря — 1934 грн.

Как рассказал "Комментариям" Андрей Гарнат — экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України", все три категории — минимальная зарплата, пенсия и прожиточный минимум, которые присутствуют в Украине, не отличаются точным денежным выражением сути, которую каждая из них несет. Более того, являются наглядным примером искаженного подхода к формированию экономической и социальной политики в стране.

"Запланированный на 2021 год прожиточный минимум (2294 грн), по прежнему абсолютно не соответствует реалиям, т.к. занижен как минимум вдвое. А минимальная пенсия, которая к лету следующего года достигнет 1854 грн, даже не дотягивает до среднего прожиточного минимума", — рассказал эксперт.

Также он добавил, что полгода назад был зарегистрирован законопроект №3515, призванный изменить подход к формированию прожиточного минимума. При этом, он не решает вопрос с нормализацией пенсионного обеспечения.

Как ранее сообщалось, в Минсоцполитике назвали дату запуска накопительных пенсий.


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