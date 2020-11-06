Пенсии-2021: на какие суммы могут рассчитывать украинские пенсионеры

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Таисия Ерохина
Сегодня
минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 1712 грн, уже в следующем
месяце ее поднимут до 1769 грн. Трижды повысят пенсии в следующем году, как
предполагает закон о госбюджете. Вчера,
5 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на
2021. Документ поддержали 275 нардепов.
Согласно
документа, в 2021 году в Украине будут такие пенсии:
- с 1 января 2021
года — 1769 грн,
- с 1 июля — 1854
грн,
- с 1 декабря —
1934 грн.
Как рассказал
"Комментариям" Андрей Гарнат — экономический эксперт, координатор
гражданской инициативы "Рух бізнесу України", все три категории —
минимальная зарплата, пенсия и прожиточный минимум, которые присутствуют в
Украине, не отличаются точным денежным выражением сути, которую каждая из них
несет. Более того, являются наглядным примером искаженного подхода к
формированию экономической и социальной политики в стране.
Также он добавил,
что полгода назад был зарегистрирован законопроект №3515, призванный изменить
подход к формированию прожиточного минимума. При этом, он не решает вопрос с
нормализацией пенсионного обеспечения.
Как ранее сообщалось,
в Минсоцполитике назвали дату запуска накопительных
пенсий.
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