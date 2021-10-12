logo
Русский Українська

BTC/USD

57202.92

ETH/USD

3439.89

LTC/USD

170.55

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Значительно подорожает: эксперт сделал прогноз касаемо стоимости Bitcoin
commentss НОВОСТИ Все новости

Значительно подорожает: эксперт сделал прогноз касаемо стоимости Bitcoin

Аналитик рассказал, когда может подорожать Bitcoin

сегодня, 16:07
Автор:

Денис Подставной

Эксперт предрекает подорожание криптовалюты Bitcoin. Об этом сообщает Майк МакГлоун на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Значительно подорожает: эксперт сделал прогноз касаемо стоимости Bitcoin

Когда подорожает Bitcoin. Фото из открытых источников

По мнению главного стратегического эксперта по сырьевым товарам Bloomberg Майк МакГлоун Bitcoin может значительно подорожать уже к концу нынешнего года. Аналитик считает, что рост госдолга Соединённых Штатов Америки, а также риск экономического дефолта может привести к небывалому скачку в цене на данную криптовалюту. 

Эксперт также отметил, что приближение к долговому лимиту играет против менеджеров, которые избегают транзакций и отчислений в Bitcoin. 

МакГлоун обращает внимание на то, что стоимость цифровых монет растет одновременно с тем, как рынки все больше доверяют технологиям, что определяют предложение криптовалюты. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Илон Маск показал, как выглядит его щенок сиба-ину и тем самым вызвал небывалый рост цифровой валюты. Щенок породы сиба-ину получил кличку Флоки. После публикации фотографии с питомцем монета Shiba Floki начала резко прибавлять в стоимости. Сообщается, что всего за несколько часов цена токена взлетел на 1300%. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что известный предприниматель Илон Маск поддержал криптовалюту Bitcoin. Маск заявил, что производитель электромобилей Tesla снова начнет принимать данные цифровые монеты в качестве платы за свою продукцию если будет сохраниться тенденция её смещения в сторону возобновляемых источников энергии. Маск заявил, что хотел бы провести тщательную проверку. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/mikemcglone11/status/1447538201455906820
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ