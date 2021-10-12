Значительно подорожает: эксперт сделал прогноз касаемо стоимости Bitcoin

Эксперт предрекает подорожание криптовалюты Bitcoin. Об этом сообщает Майк МакГлоун на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Когда подорожает Bitcoin. Фото из открытых источников

По мнению главного стратегического эксперта по сырьевым товарам Bloomberg Майк МакГлоун Bitcoin может значительно подорожать уже к концу нынешнего года. Аналитик считает, что рост госдолга Соединённых Штатов Америки, а также риск экономического дефолта может привести к небывалому скачку в цене на данную криптовалюту.

Эксперт также отметил, что приближение к долговому лимиту играет против менеджеров, которые избегают транзакций и отчислений в Bitcoin.

МакГлоун обращает внимание на то, что стоимость цифровых монет растет одновременно с тем, как рынки все больше доверяют технологиям, что определяют предложение криптовалюты.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Илон Маск показал, как выглядит его щенок сиба-ину и тем самым вызвал небывалый рост цифровой валюты. Щенок породы сиба-ину получил кличку Флоки. После публикации фотографии с питомцем монета Shiba Floki начала резко прибавлять в стоимости. Сообщается, что всего за несколько часов цена токена взлетел на 1300%.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что известный предприниматель Илон Маск поддержал криптовалюту Bitcoin. Маск заявил, что производитель электромобилей Tesla снова начнет принимать данные цифровые монеты в качестве платы за свою продукцию если будет сохраниться тенденция её смещения в сторону возобновляемых источников энергии. Маск заявил, что хотел бы провести тщательную проверку.





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