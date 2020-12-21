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Как получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги

Подать акт-претензию на получение компенсации за некачественные коммунальные услуги может каждый гражданин

сегодня, 15:35
Автор:

Кириєнко Анна

Каждый гражданин имеет право получить компенсацию, если ему предоставляют некачественные коммунальные услуги.

Как получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги

Как получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Фото: cdnmyslo.ru

Чтобы получить свои деньги, сначала нужно вызвать представителя исполнителя коммунальных услуг. Тот должен зафиксировать проблему и выяснить, действительно ли в ней виновата компания, которая предоставляет услуги.

Чтобы сформировать заявку на проверку, стоит отметить, в чем пользователь видит проблему и с какого периода это началось. После осмотра проблемы составляют акт-претензию, который должен быть подписан двумя сторонами — потребителем и исполнителем коммунальной услуги.

В случае, если на проверку и подписание акта никто не появился, документ может быть подписан потребителем и еще минимум двумя жителями, которые также жалуются на предоставление некачественных услуг.

Если претензия будет подтверждена, исполнитель или управляющий многоквартирного дома должен не только перечислить стоимость коммунальной услуги за весь период ее непредоставления, но и выплатить неустойку.

Заявление должны рассмотреть и прокомментировать за пять дней. Если за это время вы не дождетесь ответа, ваше обращение автоматически можно считать признанным и принятым.

Напоминаем, что профильный комитет Верховной Рады предлагает приравнять должников к неплательщикам алиментов. Государство автоматически будет взыскивать долг за коммунальные услуги с зарплаты должника. Эта сумма будет составлять не более 50% от месячного заработка. Если гражданин не оплачивал коммуналку более четырех месяцев, государственный исполнитель должен будет вынести постановление о запрете выезда должника за границу и о временном ограничении этого человека в праве.

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Источник: https://gazeta.ua/articles/economics/_ak-otrimati-kompensaciyu-vid-komunalnikiv-za-neyakisni-poslugi/1004121
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