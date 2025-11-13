logo

BTC/USD

103648

ETH/USD

3527.5

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес ЖКХ Какие дрова дешевле и горят дольше всего – эксперты назвали лучшую древесину для зимы
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие дрова дешевле и горят дольше всего – эксперты назвали лучшую древесину для зимы

Украинцы активно запасаются дровами на зиму, а «Леса Украины» запустили сервис, где их можно заказать онлайн и легально.

13 ноября 2025, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Подготовка к холодам в разгаре, и какие дрова обеспечат больше всего тепла волнует многих. За теплотворностью безоговорочными лидерами остаются бук, дуб и граб . Это плотные, тяжелые породы, которые горят медленно, выделяют максимум энергии и позволяют значительно экономить топливо в течение отопительного сезона. Об этом сообщают на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Какие дрова дешевле и горят дольше всего – эксперты назвали лучшую древесину для зимы

Какую древесину покупать, чтобы в доме было теплее и дешевле

Дубовые дрова, например, способны разогреваться до 900°C , обладают теплотворностью 3256 кВт·ч/м³ при влажности 12% и сохраняют свои свойства даже после длительного хранения. Граб и бук демонстрируют не меньшую эффективность, потому именно их рекомендуют для стабильного обогрева дома.

Стоимость зависит от породы:
– сосна – от 1200 грн/м³
– береза, ольха – от 1500 грн/м³
– граб, ясень – 1800–2200 грн/м³
– бук – от 2200 грн/м³

Оптовые партии стоят 2600–3050 грн/м³ .

Где взять качественные дрова: государство запустило официальный онлайн-магазин

Выбрать древесину – это всего лишь половина дела. Не менее важно покупать дрова у надежного поставщика, ведь на рынке много предложений без гарантий качества или законного происхождения древесины.

Именно поэтому, каксообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины , заработал обновленный государственный сервис "ДроваЄ" – фактически интернет-магазин, где можно официально заказать дрова от филиалов "Леса Украины". Уже работают девять филиалов, выставивших более 200 позиций древесины на 91 торговой площадке.

Как сделать заказ в "ДроваЄ"

  1. Авторизуйтесь через BankID или электронную подпись.

  2. Укажите адрес – сервис автоматически подберет ближайшего поставщика.

  3. Выберите породу древесины и количество – норма составляет до 15 м³ на человека за сезон.

  4. После подтверждения заявки поставщик посылает счет на электронную почту.

  5. Для получения заказа нужно иметь паспорт и ИНН.

Сервис созданный Гослесагентством, поэтому каждая операция фиксируется в электронном учете – это гарантирует прозрачность и легальность покупки. Доставку большинство лесхозов пока не обеспечивают – транспорт нужно заказывать отдельно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, будет ли в Украине бесперебойное газоснабжение из-за обстрелов РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости