Які дрова дешевші і горять найдовше – експерти назвали найкращу деревину для зими

Підготовка до холодів у розпалі, і питання які дрова забезпечать найбільше тепла хвилює багатьох. За теплотворністю беззаперечними лідерами залишаються бук, дуб і граб. Це щільні, важкі породи, які горять повільно, виділяють максимум енергії та дозволяють значно економити паливо протягом опалювального сезону. Про це повідомляють на сайті Державного агенства лісових ресурсів України.

Яку деревину купувати, щоб у домі було тепліше й дешевше

Дубові дрова, наприклад, здатні розігріватися до 900°C, мають теплотворність 3256 кВт·год/м³ при вологості 12% і зберігають свої властивості навіть після тривалого зберігання. Граб і бук демонструють не меншу ефективність, тому саме їх рекомендують для стабільного обігріву будинку.

Вартість залежить від породи:

– сосна – від 1200 грн/м³

– береза, вільха – від 1500 грн/м³

– граб, ясен – 1800–2200 грн/м³

– бук – від 2200 грн/м³

Оптові партії коштують 2600–3050 грн/м³.

Де взяти якісні дрова: держава запустила офіційний онлайн-магазин

Обрати деревину – це лише половина справи. Не менш важливо купувати дрова у надійного постачальника, адже на ринку багато пропозицій без гарантій якості або законного походження деревини.

Саме тому, як повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України, запрацював оновлений державний сервіс "ДроваЄ" – фактично інтернет-магазин, де можна офіційно замовити дрова від філій "Ліси України". Уже працюють дев'ять філій, які виставили понад 200 позицій деревини на 91 торговельному майданчику.

Як зробити замовлення в "ДроваЄ"

Авторизуйтеся через BankID або електронний підпис. Вкажіть адресу – сервіс автоматично підбере найближчого постачальника. Оберіть породу деревини та кількість – норма становить до 15 м³ на одну особу за сезон. Після підтвердження заявки постачальник надсилає рахунок на електронну пошту. Для отримання замовлення потрібно мати паспорт та ІПН.

Сервіс створений Держлісагентством, тому кожна операція фіксується в електронному обліку – це гарантує прозорість та легальність покупки. Доставку більшість лісгоспів поки що не забезпечують – транспорт потрібно замовляти окремо.

