Может ли субсидия спасти от долгов за коммуналку - эксперт

Стало известно, может ли субсидия спасти от задолженности за коммунальные услуги. Данный вопрос раскрыл экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24".

Субсидии в Украине: может ли госвыплата покрыть долг за коммуналку. Фото: delo.ua

По словам эксперта, даже если вам будет начисляться субсидия, она в некоторых случаях не спасет от долга за коммуналку. Олег Пендзин объясняет, что за счет субсидии уменьшается платеж только на социально-определенную площадь жилья.

Если вы проживаете в большой квартире, за дополнительные квадратные метры придется заплатить в полном объеме. Если такой возможности нет — придется влезать в долги.

Кроме того, в некоторых случаях, именно из-за долгов, гражданам могут и не начислять субсидию. Например, если семья три месяца не платила за коммунальные услуги, она не будет получать субсидию даже если фактические расходы превышают 20 процентов семейного бюджета.

Напомним, что в Госстате рассказали, сколько украинцы задолжали за коммуналку. За один месяц сумма задолженности украинцев за жилищно-коммунальные услуги выросла на 7,5 миллиарда гривен. По данным Государственной службы статистики, теперь общий долг составляет около 81 миллиардов гривен. В начале 2021 было начислено около 30 миллиардов гривен за жилищно-коммунальные услуги — 78% этой суммы украинцы уплатили.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Он будет вести Национальный банк и все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться. Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением относительно должников. Он также будет рассматривать обращения граждан. Насколько велика эта проблема в Украине? Реально ли установить надзор над коллекторами? Будет ли эффективным такой метод? Ответы ищите в нашем материале.

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