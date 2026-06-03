Новые тарифы на воду в Украине шокируют: в каком городе подорожание самое большое

В Украине пятый год идет полномасштабная война. И в этот период и 6 месяцев после отмены военного положения действует мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг. Однако речь идет только об отоплении и горячей воде. С 2022 года в Украине подорожала электроэнергия, в Киеве подорожала услуга по управлению многоквартирными домами. Пока не растет цена газа для бытовых потребителей, а вот тарифы на холодную воду увеличатся в разы.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что повышение тарифов водоканалов бьет рекорды. В этот раз, по его словам, неприятно удивил "Винницаоблводоканал", который разослал потребителям письма счастья с новыми тарифами – 81,01 грн. До этого, сообщил эксперт, счастливые жители областного центра платили по 25,62, подорожание тарифа в Виннице составляет на 216%.

"Это совершенно новый рекорд, который установили в Виннице, до этого в Одессе планируют повысить тарифы на 170%. Судя по цифрам, нас скоро будет ожидать не только повышение тарифов, но и качества услуг водоканалов, а из кранов будет течь питьевая вода? Или как пишут мои подписчики в ТГ-канале освященная вода”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев предупреждали о необходимости повысить тарифы на энергоресурсы. О грядущих переменах неоднократного говорили и народные депутаты, и эксперты. Однако некоторые тарифы для населения завышены. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил о нарушении в вопросе государственного регулирования цен на газ.



