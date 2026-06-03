Новые тарифы на воду в Украине шокируют: в каком городе подорожание самое большое

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Кречмаровская Наталия
В Украине пятый год идет полномасштабная война. И в этот период и 6 месяцев после отмены военного положения действует мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг. Однако речь идет только об отоплении и горячей воде. С 2022 года в Украине подорожала электроэнергия, в Киеве подорожала услуга по управлению многоквартирными домами. Пока не растет цена газа для бытовых потребителей, а вот тарифы на холодную воду увеличатся в разы.
Тарифы. Фото портал "Комментарии"
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что повышение тарифов водоканалов бьет рекорды. В этот раз, по его словам, неприятно удивил "Винницаоблводоканал", который разослал потребителям письма счастья с новыми тарифами – 81,01 грн. До этого, сообщил эксперт, счастливые жители областного центра платили по 25,62, подорожание тарифа в Виннице составляет на 216%.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев предупреждали о необходимости повысить тарифы на энергоресурсы. О грядущих переменах неоднократного говорили и народные депутаты, и эксперты. Однако некоторые тарифы для населения завышены. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил о нарушении в вопросе государственного регулирования цен на газ.