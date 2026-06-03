Нові тарифи на воду в Україні шокують: у якому місті подорожчання найбільше

В Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна. І на цей період та 6 місяців після скасування воєнного стану діє мораторій на підвищення вартості комунальних послуг. Однак йдеться тільки про опалення та гарячу воду. Від 2022 року в Україні подорожчала електроенергія, у Києві подорожчала послуга з управлінням багатоквартирними будинками. Поки не зростає вартість газу для побутових споживачів, а ось тарифи на холодну воду підвищаться в рази.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, що підвищення тарифів водоканалів б'є рекорди. На цей раз, за його словами, неприємно здивував “Вінницяоблводоканал”, який розіслав споживачам листи щастя з новими тарифами — 81,01 грн. До цього, повідомив експерт, щасливі мешканці обласного центру платили по 25,62, подорожчання тарифу у Вінниці складає на 216%.

“Це абсолютно новий рекорд, який встановили у Вінниці, до цього в Одесі планують підвищити тарифи на 170%. Судячи з цифр, нас скоро буде очікувати не тільки підвищення тарифів, а і якості послуг водоканалів, а з кранів буде текти питна вода? Або як пишуть мої підписники в ТГ-каналі освячена вода”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців попереджали про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили і народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені. Народний депутат України Олексій Кучеренко заявив про порушення у питанні державного регулювання цін на природний газ.



