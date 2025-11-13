Отопление становится роскошью: эксперты объяснили, чем можно заменить дорогие дрова

В Украине дрова становятся все дороже – особенно для пенсионеров и людей с низким доходом. За кубометр сегодня просят от 1200 до 3000 гривен в зависимости от породы древесины. Дуб, граб или бук горят дольше и эффективнее, но и цена на них самая высокая. Именно поэтому эксперты все чаще подчеркивают: для стабильного и доступного отопления стране нужны альтернативные источники энергии.

Сбор энергетической вербы

Одним из таких решений могут стать энергетические культуры – специальные растения, выращиваемые для производства биомассы. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в интервью изданию "Телеграф". По его словам, украинцам нужен не газ как ресурс, а тепло, и его можно получить из местного сырья отходов древесины и специальных растений.

Павлюк объясняет: в Украине уже существуют общины, высаживающие энергетическую иву, мискантус, павловнию и другие культуры на малопродуктивных и заболоченных землях. Развитие таких плантаций не мгновенное – полноценный запуск требует 2–3 лет, но эффект может быть масштабным.

Энергетические растения – это сорта, которые дают большую биомассу и могут использоваться до 30 лет. В госреестр внесено 36 таких культур, рекомендованных для выращивания по всей стране. По подсчетам экспертов, если засадить 4 миллиона гектаров малопродуктивных земель, Украина сможет получать до 46 миллионов тонн биомассы ежегодно – хватило бы, чтобы заместить до 22 миллиардов кубометров газа.

– Это реальный путь к энергетической независимости и меньшим счетам за отопление, – отмечает Павлюк.

Энергетические культуры уже активно используются в Китае, Польше и Швеции, и специалисты убеждены, что у Украины есть все предпосылки, чтобы масштабировать эту практику.

