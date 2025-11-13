Опалення стає розкішшю: експерти пояснили, чим можна замінити дорогі дрова

В Україні дрова стають дедалі дорожчими – особливо для пенсіонерів та людей із низьким доходом. За кубометр сьогодні просять від 1200 до понад 3000 гривень залежно від породи деревини. Дуб, граб чи бук горять довше та ефективніше, але й ціна на них найвища. Саме тому експерти все частіше наголошують: для стабільного й доступного опалення країні потрібні альтернативні джерела енергії.

Збір енергетичної верби

Одним із таких рішень можуть стати енергетичні культури – спеціальні рослини, які вирощують для виробництва біомаси. Про це розповів виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк в інтерв’ю виданню "Телеграф". За його словами, українцям потрібен не газ як ресурс, а тепло, і його можна отримати з місцевої сировини – відходів деревини та спеціальних рослин.

Павлюк пояснює: в Україні вже існують громади, які висаджують енергетичну вербу, міскантус, павловнію та інші культури на малопродуктивних і заболочених землях. Розвиток таких плантацій не миттєвий – повноцінний запуск потребує 2–3 років, але ефект може бути масштабним.

Енергетичні рослини – це сорти, які дають велику біомасу й можуть використовуватися до 30 років. У держреєстр внесено 36 таких культур, рекомендованих для вирощування по всій країні. За підрахунками експертів, якщо засадити 4 мільйони гектарів малопродуктивних земель, Україна зможе отримувати до 46 мільйонів тонн біомаси щороку – цього вистачило б, щоб замістити до 22 мільярдів кубометрів газу.

– Це реальний шлях до енергетичної незалежності та менших рахунків за опалення, – наголошує Павлюк.

Енергетичні культури вже активно використовують у Китаї, Польщі та Швеції, і фахівці переконані, що Україна має всі передумови, щоб масштабувати цю практику.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, чи буде в Україні дефіцит газу через російські обстріли.