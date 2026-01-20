Панельки замерзают первыми: сколько ваш дом продержится без тепла зимой

Украина проходит один из самых сложных отопительных сезонов за все время полномасштабной войны. Из-за регулярных атак России на энергетическую инфраструктуру риск длительных отключений тепла зимой остается высоким, а эксперты предупреждают, что способность дома сохранять тепло может стать вопросом безопасности уже через несколько часов после остановки отопления.

Согласно оценкам экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, самыми уязвимыми домами к морозу оказались панельные многоэтажки советской застройки. Так называемые 16-этажные "панельки" могут потерять тепло уже через 3–12 часов сильного мороза после отключения отопления. Девятиэтажные панельные дома продержатся чуть дольше, от 12 до 24 часов. Причиной тому тонкие бетонные плиты, которые быстро отдают тепло наружу.

Пятиэтажные панельные "хрущевки" замерзают в среднем за 36 часов без отопления. Кирпичные "хрущевки", благодаря более толстым стенам, способны удерживать тепло до 45–50 часов. Дома "чешского" типа с улучшенной планировкой 1980-х годов выдерживают около двух суток.

Самыми стойкими среди старого жилищного фонда остаются "сталинки". Благодаря массивным кирпичным или каменным стенам они позволяют сохранять тепло до 60–72 часов. Абсолютными лидерами являются современные монолитные здания с утепленными фасадами и энергосберегающими окнами, которые могут оставаться относительно теплыми до 4-5 суток без отопления.

Специалисты отмечают, что приведенные цифры ориентировочные. Реальное время охлаждения зависит от температуры воздуха, состояния окон, этажа квартиры и плотности застройки. Однако даже несколько дней без тепла зимой могут оказаться критическими, особенно для жителей старых панельных домов.

