Панельки замерзають першими: скільки ваш будинок протримається без тепла взимку

Україна проходить один з найскладніших опалювальних сезонів за весь час повномасштабної війни. Через регулярні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру ризик тривалих відключень тепла взимку залишається високим, а експерти попереджають, що здатність будинку зберігати тепло може стати питанням безпеки вже за кілька годин після зупинки опалення.

Скільки будинок протримається без опалення. Фото з відкритих джерел

Згідно з оцінками експертів у сфері житлово-комунального господарства найвразливішими будинками до морозу виявилися панельні багатоповерхівки радянської забудови. Так звані 16-поверхові "панельки" можуть втратити тепло вже за 3–12 годин сильного морозу після відключення опалення. Дев’ятиповерхові панельні будинки протримаються трохи довше, від 12 до 24 годин. Причиною цьому є тонкі бетонні плити, які швидко віддають тепло назовні.

П’ятиповерхові панельні "хрущовки "замерзають у середньому за 36 годин без опалення. Цегляні "хрущовки", завдяки товстішим стінам, здатні утримувати тепло до 45–50 годин. Будинки "чеського" типу з покращеним плануванням 1980-х років витримують близько двох діб.

Найстійкішими серед старого житлового фонду залишаються "сталінки". Завдяки масивним цегляним або кам’яним стінам вони дозволяють зберігають тепло до 60–72 годин. Абсолютними лідерами є сучасні монолітні будинки з утепленими фасадами та енергоощадними вікнами, які можуть залишатися відносно теплими до 4–5 діб без опалення.

Фахівці наголошують, що наведені цифри орієнтовні. Реальний час охолодження залежить від температури повітря, стану вікон, поверху квартири та щільності забудови. Однак навіть кілька днів без тепла взимку можуть стати критичними, особливо для мешканців старих панельних будинків.

