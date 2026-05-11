Ситуация уже катастрофическая: сколько украинцы задолжали за ЖКУ

Вопрос о долгах за энергоресурсы в Украине возникает постоянно – и население, и компании задолжали большие суммы.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что ситуация с долгами украинцев катастрофическая. По его словам, чтобы иметь полноценный анализ информации, нужно рассматривать не только задолженность населения, но и всю цепь долгов. Политик объяснил, что есть долги населения за потребленный ресурс, а другие долги — внутрирыночные, когда субъекты задолжали друг другу. И каждую эту цепь следует рассматривать отдельно, там своя абсолютно специфика, уточнил парламентарий.

Политик пояснил, что по оценкам Госстата, население на сегодняшний день задолжало 115 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги.

"Львиная доля, процентов, пожалуй, 30, это долги за тепло. Другой, очень весомый момент, то, что растут долги за газ. За электроснабжение, не думаю, что там накапливаются большие долги, ведь услуга электроснабжения легче регулируется. Если накапливаются долги, есть возможность ограничить и прекратить поставки”, — отметил народный депутат.

Что касается долгов за воду, то, по мнению политика, если люди покинули жилье и уехали, то могут накапливаться долги общедомовые.

Нардеп Кучеренко заявлял о нарушениях в вопросе государственного регулирования цен на газ. По его словам, в отчете Временной следственной комиссии отражено, что решение об установлении цены на потребляемый населением газ было не обоснованным.



