Ситуация уже катастрофическая: сколько украинцы задолжали за ЖКУ

Кречмаровская Наталия
Вопрос о долгах за энергоресурсы в Украине возникает постоянно – и население, и компании задолжали большие суммы.
Долги. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что ситуация с долгами украинцев катастрофическая. По его словам, чтобы иметь полноценный анализ информации, нужно рассматривать не только задолженность населения, но и всю цепь долгов. Политик объяснил, что есть долги населения за потребленный ресурс, а другие долги — внутрирыночные, когда субъекты задолжали друг другу. И каждую эту цепь следует рассматривать отдельно, там своя абсолютно специфика, уточнил парламентарий.
Политик пояснил, что по оценкам Госстата, население на сегодняшний день задолжало 115 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги.
Что касается долгов за воду, то, по мнению политика, если люди покинули жилье и уехали, то могут накапливаться долги общедомовые.
Нардеп Кучеренко заявлял о нарушениях в вопросе государственного регулирования цен на газ. По его словам, в отчете Временной следственной комиссии отражено, что решение об установлении цены на потребляемый населением газ было не обоснованным.