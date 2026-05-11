Ситуація вже катастрофічна: скільки українці заборгували за ЖКП

Питання про борги за енергоресурси в Україні виникає повсякчас — і населення, і компанії заборгували великі суми.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що ситуація з боргами українців катастрофічна. За його словами, щоб мати повноцінний аналіз інформації, треба розглядати не тільки заборгованість населення, а й весь ланцюг боргів. Політик пояснив, що є борги населення за спожитий ресурс, а є інші борги — внутрішньоринкові, коли суб'єкти заборгували один одному. І кожен цей ланцюг потрібно розглядати окремо, там своя абсолютно специфіка, уточнив парламентар.

Політик пояснив, що за оцінками Держстату, населення на сьогодні заборгувало 115 млрд грн за житлово-комунальні послуги.

“Левова частка, відсотків, мабуть, 30, це борги за тепло. Інший, дуже вагомий момент, те, що зростають борги за газ. За електропостачання, не думаю, що там накопичуються великі борги, адже послуга електропостачання легше регулюється. Якщо накопичуються борги, то є можливість обмежити та припинити постачання”, — зазначив народний депутат.

Щодо боргів за воду, то на думку політика, якщо люди залишили житло і виїхали, то можуть накопичуватися борги загальнобудинкові.

Нардеп Кучеренко заявляв про порушення у питанні державного регулювання цін на природний газ. За його словами, у звіті Тимчасової слідчої комісії відображено, що рішення про встановлення ціни на газ, який споживає населення, було не обгрунтованим.



