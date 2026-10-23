Света не будет по несколько дней: каким городам и областям Украины грозит длительный блэкаут

Ситуация с энергоснабжением в Украине сложная. Эксперты предупреждают, что при сильных морозах отключения будут превышать 20 часов в сутки. Искусственный интеллект назвал города и области Украины, где возможны отключения на несколько суток и указали причины.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

По оценке ChatGPT, особый риск существует для Донетчины, Запорожья, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, где энергетическая инфраструктура испытывает повторные удары, а восстановление оборудования может осложняться. Серьезные перебои возможны также в Киеве, Днепре и Одессе – если атаки повредят ключевые подстанции или генерирующие мощности.

При этом модель ИИ отмечает, что отсутствие света несколько дней подряд возможно, прежде всего, в случае серьезного локального повреждения сетей.

Gemini относит к главным зонам риска Киев и Киевскую область, прифронтовые и приграничные регионы – Харьковщину, Сумщину и Запорожье, а также Одесщину.

По оценке чат-бота, в столице восстановление после худших сценариев атак может затянуться на сутки-две из-за дефицита собственной генерации, высокой плотности населения и сложности сети. В прифронтовых областях ремонты могут задерживаться из-за опасности для бригад. В Одесской области риски связаны с ограничениями магистральных связей с энергосистемой и уязвимостью портовой инфраструктуры.

В сильные морозы графики могут предусматривать 12-20 часов без электричества в сутки, а серьезные аварии – вызвать многодневные локальные обесточения.

DeepSeek также называет Харьковскую, Сумскую, Донетчину, Запорожье, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую. В зону повышенного риска чат-бот причисляет Киев и Киевщину: повреждения отдельных подстанций, по его оценке, могут повлечь за собой масштабные аварии.

На западе — в частности, Волыни, Ровенщине и Хмельнитчине — ситуация обычно более стабильная, однако и там возможны массовые обесточения после прицельных атак. DeepSeek отмечает: продолжительность отключений зависит от повреждений сетей и подстанций, доступа ремонтников к объектам и времени, необходимого для замены оборудования.

Все три чата называют среди зон риска Киевщину, Харьковщину, Сумщину, Запорожье и Одесщину. Они сходятся на том, что многодневные отключения возможны, прежде всего, в случае серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Различаются перечни других областей: ChatGPT отдельно упоминает Черниговщину и Днепр, Gemini акцентирует внимание на столице и Одесщине, а DeepSeek добавляет Херсонщину, Николаевщину и ряд западных областей.

Важно: это сценарные оценки чат-ботов, а не точный прогноз того, где будет худшая ситуация со светом.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии со светом для Киева.