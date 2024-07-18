Украина поставляет электроэнергию в другие страны, а ДТЭК усиливает графики отключений света

Украинцы несколько месяцев сталкиваются с проблемами дефицита электроэнергии и усилением графиков отключений света. В "Укрэнерго" и "Минэнерго" заявляют, что основной причиной стали российские удары, ремонт энергообъектов и жаркая погода, которая увеличивает использование электроэнергии. Однако, одновременно с отключением света в домах украинцев, электроэнергия экспортируется другим странам.



В Украине ужесточились графики отключений света. Фото из открытых источников

Согласно данным сайта Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, 17 июля Украина передала 7 ГВт электроэнергии Румынии. Украина с начала июля почти каждый день производит поставки в эту страну, кроме того, в отдельные дни передача электроэнергии может быть одновременно в четыре страны: к Румынии добавляется еще Словакия, Венгрия и Молдова.

В Минэнерго отрицают, что Украина осуществляет экспорт электроэнергии в другие страны и называют такую информацию "враждебным ИПСО". В "Укрэнерго" придерживаться такого же мнения. Глава компании Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не экспортирует электроэнергию, а осуществляет ее транзит в другие страны не используя собственные ресурсы.

Также Кудрицкий назвал основные факторы, влияющие на отключение электроэнергии. По его словам, основной ущерб нанесли российские удары. Еще одной причиной стала высокая температура, увеличивающая использование электроэнергии, а также уменьшающая мощности других стран, из которых Украина могла бы импортировать ее. Кроме того, на дефицит электроэнергии повлиял ремонт энергообъектов, в том числе атомных. Украинцам неоднократно сообщали, что в июле будут введены в эксплуатацию атомные блоки, что улучшит ситуацию с отключением света.

17 июля в Минэнерго заявили, что досрочно отремонтировали один из блоков АЭС и подключили его к сети, что должно повлиять на стабильность энергосистемы. Кроме того, в стране прошла гроза, которая снизила жару, а как следствие и потребление электроэнергии.

Однако вместо улучшений и увеличений продолжительности периода со светом для украинцев, 18 июля, в частности, в Киеве, ДТЭК опубликовал новые графики стабилизационных отключений электроэнергии, где увеличил периоды отключений света.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передала электроэнергии европейским странам больше, чем получила.

Также "Комментарии" писали, почему "Укрэнерго" не поставляет электроэнергию на прямую, чтобы украинцы платить меньше за свет, а покупает ее у энергетических компаний, в частности ДТЭК.

